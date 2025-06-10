Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! Dev Batarya ve 120Hz Ekrana Sahip!

Kısa süre önce büyük batarya kapasitesiyle öne çıkan A5i serisini tanıtan OPPO, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. K13x isimli telefonun fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon uygun fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

OPPO K13x Fiyatı

İddiaya göre OPPO K13x modeli 15.000 Hindistan Rupisi'nden (6.883 TL) daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacak. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan OPPO K12x modeli için 12.999 Hindistan Rupisi (5.964 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

OPPO K13x Özellikleri

Söylentilere göre K13x modeli 5.100 mAh civarı batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Telefonun IPS LCD ekranı 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alabilir.

OPPO'nun yeni telefonunun ön yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kameranın bulunacağı tahmin ediliyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ve özelliklere sahip olabilir.

OPPO K13 modelinde 7000 mAh batarya kapasitesi, 80W hızlı şarj teknolojisi, 120Hz ekran, sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi, 6,67 inç ekran büüyklüğü, 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.