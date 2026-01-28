OPPO'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı

OPPO, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. K14x olarak isimlendirilen akıllı telefonun tasarımı ortaya çıktı. Böylece bütçe dostu Android telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefon, çok şık bir tasarım ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

OPPO K14x'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntüye göre OPPO K14x'in arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanacak modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Akıllı telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları yer alacak. Renk seçeneleri henüz belli değil.

OPPO K14x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO K14x'in ekranı 6,6 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Telefon, IPS LCD Ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. OPPO K13x'te 6,67 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1604 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 264 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

K13x'te iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 6300 bulunuyor. Serinin yeni modelinde de MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemcinin yer alması bekleniyor. Yeni telefon ayrıca 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunabilir.

OPPO K14x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K13x için 11 bin 999 rupi (5.679 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OPPO K14x'in ise 14 bin rupi (6.626 TL) civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.