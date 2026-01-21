OPPO'nun 6 Modeline Daha Android 16 Geldi

OPPO, Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesini an itibarıyla altı modele daha getirdi. Daha önce yaptığı açıklamaya bağlı kalan marka, piyasaya sürülmesinin üzerinden oldukça uzun zaman geçen cihazları da göz önünde bulundurarak bu büyük güncellemeyi kademeli olarak dağıtıyor.

Android 16 Güncellemesi Alan OPPO Telefonlar

OPPO F25 Pro OPPO Reno 10 Pro Plus OPPO Reno 11 OPPO Reno 11 Pro OPPO Reno 12 OPPO Reno 13

Şirketin yeni yaptığı açıklamaya göre Android 16 tabanlı ColorOS 16, OPPO Reno 12, Reno 13, Reno 10 Pro Plus ve F25 Pro gibi modellere de sunulmaya başlandı. Önceki güncellemelerde olduğu gibi bu güncelleme de kullanıcılara kademeli olarak sunuluyor. Dolayısıyla bütün kullanıcılara ulaşmasının biraz zaman alabileceğini belirtmek gerekiyor.

Hâlihazırda bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için ayarlardan sistem ve güncellemeler bölümüne gidip yazılım güncellemesini seçtikten sonra manuel tarama işlemini gerçekleştirmek yeterli oluyor. Bu adımlar, mevcut bir güncelleme olup olmadığının öğrenilmesine yardımcı oluyor. Bekleyen güncelleme varsa işleme onay vererek Android 16 güncellemesi alınabiliyor.

Yeni güncellemenin Reno 13 için yaklaşık 3.68 GB, Reno 12 için 4.04 GB boyutunda olduğu belirtildi. Bu güncelleme gerek görsel gerek işlevsel açıdan önemli yenilikler getiriyor. Arayüz daha temiz ve modern bir görünüme kavuşturuluyor. Uygulama açılışları veya uygulamalar arasında geçişler çok daha akıcı hâle geliyor.

Uygulama simgelerini ve klasörleri farklı boyutlarda ayarlamayı mümkün hâle getiren bu güncelleme, iPhone'dakine benzer şekilde AOD yani her zaman açık ekran özelliği kullanılırken duvar kâğıdının tamamını görmeye imkân sunuyor. Ayrıca ses kayıtlarını özetleme, fotoğraflar için tek tıkla ışık düzenleme gibi önemli özelliklere erişim imkânı sağlıyor.