24 GB RAM'li Telefon Geliyor! 144Hz Ekran, 100W Hızlı Şarj ve Dahası

iQOO, 15 Ultra isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı sonucunda iQOO 15 Ultra'nın bir görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarımı netleşti. Görsele göre Android telefon, iQOO 15'e benzer bir arka kamera tasarımı ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

iQOO 15 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntüye göre iQOO 15 Ultra'nın arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Modülün sağ tarafında ise 17 x 17 x 4 mm boyutlarında bir soğutma fanı bulunacak. Telefonun yan tarafında ses ve güç butonları yer alacak.

iQOO 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W RAM: 16 GB / 24 GB

16 GB / 24 GB Depolama: 512 GB / 1 TB

512 GB / 1 TB Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç

6,8 inç Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Telefoto Kamera: 50 MP

iQOO 15 Ultra'da Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Serinin diğer modeli olan iQOO 15'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek akıllı telefonun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Amiral gemisi, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. iQOO 15 Ultra, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

iQOO 15 Ultra'nın Tanıtım Tarihi

iQOO 15 Ultra, şubat ayının başlarında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çin'de satışa sunulması beklenen telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Çok şık tasarıma ve güçlü işlemciye sahip iQOO 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.