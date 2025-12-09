10050 mAh Bataryalı Ucuz Tablet Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

OPPO, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Pad Air 3 olarak isimlendirilecek tabletin özellikleri ortaya çıktı. Szıdırılan biglilere göre tablet dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Peki, Pad Air 3 neler sunacak?

OPPO Pad Air 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 12.1 inç

12.1 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 2.9K

2.9K Ekran Parlaklığı: 900 nit

900 nit İşlemci: Dimensity 7300

Dimensity 7300 Batarya: 10050 mAh

10050 mAh Hızlı Şarj: 33W

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Pad Air 3, 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Tablet, LCD ekran üzerinde 2.9K çözünürlük ve 900 nit maksimum parlaklık sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Pad Air 2'de 11,4 inç ekran büyüklüğü, 1720 x 2408 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Tablette MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7300 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Pad Air 2'de ise sekiz çekirdekli Mediatek Helio G99 işlemcisi yer alıyor.

Pad Air 3, 10.050 mAh batarya kapasitesien sahip olacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile tabletin uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Tablet ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Pad Air 2'de 8.000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteği mevcut. OPPO'nun yeni Android tableti Pad Air 3, Dolby Vision desteği ile birlikte gelecek.

OPPO Pad Air 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad Air 3'ün 2025 yılının aralık ayında veya 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin edilen tabletin sahip olacağı renk seçenekleri arasında siyah ve mor yer alacak.