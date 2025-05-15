OPPO 9.340 mAh Bataryalı Çok Ucuz Tablet Tanıttı

Geçtiğimiz haftalarda A5 Pro modelini tanıtan OPPO kısa süre önce Pad SE isimli tablet duyurdu. Bununla birlikte tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Pad SE hem uygun fiyat etiketi hem de devasa batarya kapasitesiyle öne çıkıyor.

OPPO Pad SE Özellikleri

11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Pad SE, LCD ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 207 PPI piksel yoğunluğu ve 500 nite kadar parlaklık sunuyor. 530 gram ağırlığındaki tablet 254,91 x 166,46 x 7,39 mm boyutlarında.

Tablet gücünü MediaTek Helio G100 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Tablet 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4x RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB UFS 2.2 seçenekleri mevcut. 9.340 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15.0.1 ile birlikte gelen tabletin tarafında 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor. Ön yüzeyde de 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

OPPO Pad SE Fiyatı