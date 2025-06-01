Oppo Yeni Bütçe Dostu Tabletiyle Öğrencilere Göz Kırpıyor!

2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan Oppo, önce yeni amiral gemisi serisi Find X8 ile dikkatleri üzerine çekerken, takibinde piyasaya sürdüğü ince tasarımı ve güçlü donanımıyla öne çıkan katlanabilir modeli Find N5 ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Şirket şimdi de bütçe dostu yeni tableti ile sahneye çıktı.

Oppo Pad SE isimli yeni cihaz, uygun fiyatı ve günlük kullanım için yeterli teknik donanımıyla markanın öne çıkan ürünleri arasına girmeyi başardı. Gelin, bu yeni tabletin sunduğu özelliklere ve fiyat detaylarına birlikte göz atalım.

Oppo Pad SE Özellikleri

Oppo bütçe dostu yeni Android tableti OPPO Pad SE’yi Avrupa pazarında satışa sundu. 269 euro fiyat etiketiyle Hollanda’da raflarda yerini alan tablet, hem eğlence hem de üretkenlik odaklı kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

OPPO Pad SE, 11 inç büyüklüğünde, 1920x1200 çözünürlüklü LCD bir ekranla geliyor. 90Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve yansımayı azaltan mat kaplama yüzeyiyle donatılan ekran, hem içerik tüketimi hem de uzun süreli kullanımda göz sağlığını koruyan bir deneyim sunabiliyor.

Tablet, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemciden güç alıyor ve 4GB LPDDR4x RAM ile destekleniyor. 128GB UFS 2.2 depolama alanı sunan cihaz, uygulamalar arasında akıcı geçiş ve günlük kullanımda yeterli bir performans vadediyor. Mevcut modelin Android 15 tabanlı ColorOS 15.0.1 işletim sistemiyle çalıştığını da belirtelim.

9340 mAh kapasitesindeki bataryası, tabletin uzun süreli kullanımına olanak tanıyor. 33W hızlı şarj desteği sayesinde kullanıcılar, cihazlarını kısa sürede yeniden kullanıma hazır hale getirebiliyor. OPPO'nun açıklamasına göre tablet, akıllı güç koruma desteği aktifken 800 güne kadar ayakta kalabiliyor.

Verimlilik odaklı özellikleriyle dikkat çeken Pad SE, Oppo cihazları ve iPhone’larla hızlı dosya paylaşımına olanak tanıyan Google Gemini ve O+ Connect gibi sistemlere ev sahipliği yağıyor. Ayrıca App Relay, Multi-Screen Connect ve Multi-Window Display gibi teknolojiler sayesinde, kullanıcılar uygulamalar arasında hızlı geçiş yapabiliyor ve çoklu görevleri kolaylıkla yerine getirebilir.

Oppo Pad SE'nin öne çıkan özellikleri:

Ekran: 11 inç, 1920x1200 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık

11 inç, 1920x1200 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Helio G100

MediaTek Helio G100 RAM: 4GB

4GB Depolama: 128GB

128GB Kamera: 5MP ön ve arka kamera, f/2.2

5MP ön ve arka kamera, f/2.2 Batarya: 9340 mAh, 33W hızlı şarj

9340 mAh, 33W hızlı şarj İşletim Sistemi: ColorOS 15.0.1 (Android 15 tabanlı)

ColorOS 15.0.1 (Android 15 tabanlı) Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.4

Peki siz yeni Oppo Pad SE hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...