OPPO Reno 13 FS Tanıtıldı! 120Hz Ekran, 32 MP Ön Kamera ve Dahası

Geçtiğimiz günlerde ince tasarımıyla dikkat çeken katlanabilir telefon Find N5 ve özellikleriyle öne çıkan Watch X2 akıllı saati tanıtan OPPO bu kez Reno 13 FS modelini tanıttı. Yapılan tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu.

OPPO Reno 13 FS Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz'ye kadar yenileme hızı, 394 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Yüzde 92,2 ekran gövde oranıyla dikkat çeken telefonda ekran altı parmak izi okuyucusu mevcut.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden alan telefonda 12 GB LPDDR4X RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunuyor. 192 gram ağırlığındaki cihazda Adreno 710 GPU yer alıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değeriene sahip kamera mevcut. Arka kameralar 4K 30 FPS, 1080p 60/30 FPS, 720p 60/30 FPS, ön kamera ise 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

OPPO Reno 13 FS Fiyatı

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen OPPO Reno 13 FS mmodeli için 450 euro fiyat etiketi belirlendi.