OPPO Star Wars Temalı Telefon Tanıttı! 120Hz Ekrana Sahip

OPPO, Star Wars temasına sahip akıllı telefon tanıttı. Reno 14F 5G Dark Side Limited Edition olarak isimlendirilen bu sürüm etkileyici görünüyor. Akıllı telefon şık tasarımın yanı sıra yüksek yenileme hızı, üçlü kamera sistemi, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Siyah renge sahip olan Dark Side Limited Edition'ın arka yüzeyinde Darth Vader bulunuyor. Ayrıca "Star Wars" ve "OPPO" yazıları da yer alıyor. Kutuda Darth Vader'ın kaskı şeklinde tasarlanmış bir şarj cihazı, kolye ucu olarak da kullanılabilecek şık bir SIM çıkarma iğnesi ve bir Death Star II telefon standı gibi temalı aksesuarlar mevcut.

OPPO Reno 14F 5G Dark Side Limited Edition Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

1080 x 2372 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1

Snapdragon 6 Gen 1 RAM Seçenekleri: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Serinin kilit sahnelerinden ilham alan özel duvar kâğıtları ve animasyonlar içeren bu özel sürüm, OPPO Reno 14F 5G ile aynı teknik özelliklere sahip. 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Reno 14F 5G, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut.

Reno 14F 5G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon, 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelen akıllı telefonda IP68/IP69 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.