OPPO'dan OLED Ekranlı Telefon Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası
OPPO Reno 15'in tüm özellikleri ortaya çıktı. Peki, OPPO'nun yeni Android telefonunda hangi donanım yer alacak? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO Reno 15'te Dimensity 8400 veya Dimensity 8450 işlemcisi bulunacak.
- Telefonda 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği yer alacak.
- OPPO'nun yeni Android telefonu 17 Kasım tarihinde tanıtılacak.
OPPO Reno 15'in tüm özellikleri ortaya çıktı. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, OLED ekran, dev batarya,ve yüksek şarj cihazı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Peki, OPPO'nun yeni telefonu neler sunacak?
OPPO Reno 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,32 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel
- Ekran Teknolojisi: OLED
- İşlemci: Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8400 veya Dimensity 8450
- RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya Kapasitesi: 6.200 mAh
- Hızlı Şarj: 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj
- Boyutlar: 151,21 x 72,42 x 7,99 mm
- Ağırlık: 187 gram
Ortaya çıkan bilgilere göre 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO Reno 15, OLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük sunacak. OPPO'nun yeni telefonu 151,21 x 72,42 x 7,99 mm boyutlarında ve 187 gram ağırlığında olacak. Telefon ayrıca NFC teknolojisini destekleyecek.
Telefonda MediaTek tarafından üretilen sekiz çekirdekli Dimensity 8400 veya Dimensity 8450 işlemcisi bulunacak. OPPO Reno 14'te bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 8350 işlemcisi tercih edilmişti.
OPPO'nun yeni telefonu Reno 15'in arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.
Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak. 6.200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Peki, OPPO Reno 15 ne zaman tanıtılacak?
OPPO Reno 15 Tanıtım Tarihi
OPPO Reno 15 serisi, 17 Kasım tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Seride Reno 15, Reno 15 Pro ve Reno 15 Pro+ birçok modelin yer alması bekleniyor. OPPO Reno 14 serisi 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.