16 GB RAM'li OPPO Reno 15 Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

OPPO'nun yeni Android telefonu Reno 15 Geekbench testinde görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, OPPO'nun yeni telefonunda hangi donanım yer alacak?

OPPO Reno 15 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

PLW110 model numarasına sahip olan OPPO Reno 15, Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.684 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.738 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Daha önce sızdırılan bilgilere göre telefonda 16 GB'ın yanı sıra 12 GB RAM seçeneği de bulunacak.

OPPO Reno 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 8450

Dimensity 8450 RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 6.200 mAh

6.200 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj

80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj Boyutlar: 151,21 x 72,42 x 7,99 mm

151,21 x 72,42 x 7,99 mm Ağırlık: 187 gram

Reno 15'te MediaTek tarafından üretilen sekiz çekirdekli Dimensity 8450 işlemcisi bulunacak. OPPO Reno 14'te bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 8350 işlemcisi tercih edilmişti.

OPPO'nun yeni telefonu 151,21 x 72,42 x 7,99 mm boyutlarında ve 187 gram ağırlığında olacak. NFC teknolojisini destekleyecek telefon 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seneği sunacak. 6.200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

OPPO Reno 15 Ne Zaman Tanıtılacak?