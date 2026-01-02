OPPO 12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 120Hz Ekranı Var

OPPO, Reno 15 Pro Max isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte Android telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip oaln telefon, yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü kamera ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OPPO Reno 15 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto + 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: MediaTek Dimensity 8450

MediaTek Dimensity 8450 RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB UFS 3.1

512 GB UFS 3.1 Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip ola nOPPO Reno 15 Pro Max, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. 205 gram ağırlığındaki akıllı telefon, 161,26 x 76,46 x 7,65 mm boyutlarında.

Akıllı telfeonda MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 8450 bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 14 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisi tercih edilmişti.

Reno 15 Pro Max'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefonda 12 GB LPDDR5X ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı yer alıyor. Reno 15 Pro Max'te 6.500 mAh batarya kapasitesi mevcut. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

OPPO Reno 15 Pro Max Fiyatı

OPPO Reno 15 Pro Max'in 2 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 24 bin 990 Tayvan Doları (34 bin 218 TL) fiyat etiketi belirlendi. Tayvan'da satışa sunulan akıllı telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil. Telefon altın ve kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.