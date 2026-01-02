Xiaomi'nin Ucuz Amiral Gemisi Yolda! 100W Hızlı Şarj ve Dahası

Xiaomi'nin tanıtmaya hazırlandığı yeni telefonu Redmi Turbo 5 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre akıllı telefon, MediaTek'in orta segment bir işlemcisine sahip olacak. Telefon ayrıca dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi Turbo 5'te Hangi İşlemci Bulunacak?

İdidaya göre Redmi Turbo 5, gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, dört çekirdek 2.20GHz, üç çekirdek 3.20GHz ve bir adet 3.40GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te MediaTek Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Redmi Turbo 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: LTPS OLED

LTPS OLED Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Güvenlik: Ultrasonik parmak izi sensörü

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Turbo 5'te 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasına imkân tanıyacak. Akıllı telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryalı akıllı telefonun bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Redmi Turbo 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 4 için 1.999 yuan (12.305 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 5'in ise 2.100 yuan (12.927 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Redmi Turbo 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Redmi Turbo 5'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Redmi Turbo 4, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.