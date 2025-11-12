OPPO'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! OLED Ekrana Sahip

OPPO'nun yeni Android telefonu Reno 15 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Yüksek hızlı şarj desteğine sahip Reno 15 Pro, bu sayede kısa sürede şarj olarak zamandan tasarruf ettirecek. Akıllı telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO Reno 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera

200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Dimensity 8450

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO Reno 15 Pro, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. OPPO Reno 14 Pro'da 1272 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran tercih edilmişti.

Reno 15'te MediaTek tarafından üretilen sekiz çekirdekli Dimensity 8450 işlemcisi bulunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Reno 14 Pro'da da aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim. Reno 15 Pro 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera bulunacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerlini destekleyecek.

OPPO Reno 15 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 15 Pro, 17 Kasım tarihinde tanıtılacak. Bununla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Aynı tarihte OPPO Reno 15 de tanıtılacak. Dev batarya, yüksek hızlı şarj ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Reno 14 serisi, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.