OPPO'dan Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 200 MP Kameraya Sahip

OPPO'nun tanıtmaya hazırlandığı Reno 15 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonda MediaTek'in güçlü bir işlemcisi yer alacak. Bu sayede telefon yüksek grafikli oyunları bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan çalıştırabilecek. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ile gelecek.

OPPO Reno 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Reno 15 Pro gücünü MediaTek'in Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. 2025 yılının mayıs ayında tanıtılan OPPO Reno 14 Pro'da bir adet Cortex-A725, üç adet Cortex-A725 ve dört adet Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 8450 tercih edilmişti.

OPPO'nun yeni Android telefonunun arka tarafında üç adet kamera bulunacak. Bu kameralar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yer alacağı iddia edildi. Üçüncü kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil.

İddiaya göre 6,59 inç veya 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak Reno 15 Pro, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. OPPO Reno 14 Pro'da 6,83 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1272 x 2800 piksel çözünürlük tercih edilmişti. Yeni telefonda da 120hz yenileme hızının yer alması bekleniyor.

Reno 15 Pro, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Telefodna ayrıca ekran altı pramak izi sensörü de yer alabilir. Peki, OPPO'nun yeni Android telefonu Reno 15 Pro ne zaman tanıtılacak?

OPPO Reno 15 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Uzun süredir merakla beklenen OPPO Reno 15 serisinin kasım ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte yeni telefonların tüm özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketleri belli olacak. OPPO Reno 14 serisi mayıs ayında tanıtılmıştı.