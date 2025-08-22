200 MP Kameralı OPPO Reno 15 Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı

OPPO, Reno 15 serisi üzerinde çalışıyor ve bu serinin Reno 11 ve Reno 13 serisinin aksine iki yerine üç modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önceki sızıntılar sadece standart ve Pro modelleri işaret ederken son raporlar araya üçüncü bir modelin daha eklendiğini gösteriyor.

Reno 15 serisi için üç farklı ekran boyutu üzerinde testler yapıldığına dair bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre yeni model 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Reno 15'in ise 6,3 inç ekran büyüklüğüyle geleceği öne sürüldü. Reno 15 serisinin düz ekran ile geleceği de belirtildi.

OPPO Reno 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Reno 15 Pro'da 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung HP5 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak.

Telefon gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 14 Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Reno 15 Pro, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun ayrıca ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelmesi bekleniyor. Batarya kapasitesine dair bir bilgi mevcut değil ancak Reno 14 Pro gibi 6000 mAh civarı bir batarya ile gelebilir.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz. Peki, OPPO Reno 15 serisi ne zaman tanıtılacak?

OPPO Reno 15 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO Reno 15 serisinin kasım ayında tanıtılacağı iddia edildi. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.