12 GB RAM'li vivo V60'ın Türkiye Fiyatı Açıklandı

Geçtiğimiz hafta tanıtılan vivo V60'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Şık tasarımıyla kendine hayran bırakaran telefon yüksek yenileme hızı, dev batarya, gelişmiş kamera ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefon altın ışıltısı ve dolunay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

vivo V60 Türkiye Fiyatı

vivo'nun çevrim içi mağazasında vivo V60'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.999 TL değerindeki vivo TWS3e kablosuz kulaklık hediyesi ile birlikte 39 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni üyelik kaydı oluşturan kişiler için 2.000 TL’lik indirim kuponu fırsatı da mevcut.

vivo V60 Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo V60, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 163,53 x 76,96 x 7,53 mm boyutlarındaki telefonda ekran altı kamera sensörü bulunuyor.

vivo'nun bütçe dostu Android telefonu gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30 modelinde de aynı işlemci tercih eidlmişti.

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelen vivo v60 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. 6500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram değerine sahip Sony IMX766 ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip utlra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut. 200 gram ağırlığındaki telefonda IP68 ve IP69 sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.