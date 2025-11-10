OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefonlar Geliyor! Tarih Açıklandı

OPPO'nun yeni telefonları Reno 15 serisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Reno 15 serisinin tanıtım tarihi belli oldu. Merakla beklenen akıllı telefonların yüksek çözünürlüklü kamera, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere pek çok özelliğiyle öne çıkması bekleniyor.

OPPO Reno 15 Serisinin Tanıtım Tarihi

Merakla beklenen OPPO Reno 15 serisi, 17 Kasım tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Seride Reno 15, Reno 15 Pro ve Reno 15 Pro+ birçok modelin yer alması bekleniyor. OPPO Reno 14 serisi 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı 1.5K çözünürlük sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonda ayrıca IP68 ve 69 sertifikaları bulunacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 8450 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Reno 14 Pro'da Dimensity 8350 işlemcisi mevcut.

OPPO Reno 15'in arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

OPPO Reno 15'in arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü yer alacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED Flaş konumlanacak. Modülde ayrıca "Reno AI Camera" yazısı da bulunacak. OPPO Reno 14 ile Reno 15 arasında sadece küçük farklılıklar mevcut.