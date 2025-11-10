Realme GT 8 Pro'nun Aston Martin F1 Sürümü Satışa Sunuldu

Realme tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan GT 8 Pro'nun Aston Martin F1 isimli özel sürümü satıaş sunuldu. Bununla birlikte özel sürümün fiyatı da belli oldu. Değiştirilebilir kamera modülüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran telefon çok güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek şarj hız ıdahil pek çok özellik sunuyor.

Realme GT 8 Pro'nun Özel Sürümünün Fiyatı

Realme GT 8 Pro'nun Aston Martin F1 isimli sürümü için 5.499 yuan (32.622 TL) fiyat etiketi belirlendi. Yeşil renge sahip özel sürümün arka yüzeyinde Aston Martin logosu ve "Aramco Formula One Team" yazısı yer alıyor. Özel sürümün temasına uygun değiştirilebilir kamera modülleri de bulunuyor.

Sınırlı sayıda üretilen özel sürümün kutu içeriğinde özel bir hediye kutusu, Aston Martin logolu bir telefon kılıfı ve yarış arabası şeklinde bir SIM kart çıkarma iğnesi mevcut.. Özel F1 açılış animasyonları, duvar kâğıtları, şarj efektleri, GT modu ve özel bir kamera filigranı içeren bir arayüz sunuluyor.

Realme GT 8 Pro Özellikleri

Ekran büyüklüğü: 6,79 inç

6,79 inç Ekran çözünürlüğü: 1440 x 3136 piksel

1440 x 3136 piksel Ekran teknolojisi: AMOLED

AMOLED Anlık dokunma örnekleme hızı: 3200Hz

3200Hz Batarya kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1

256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1 Hızlı şarj desteği: 120W kablolu, 50W kablosuz

120W kablolu, 50W kablosuz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 İşletim sistemi: Android 16 tabanlı realme UI 7.0

Android 16 tabanlı realme UI 7.0 Maksimum parlaklık: 7000 nit

7000 nit Ön kamera: 32 MP (f/2.4)

32 MP (f/2.4) Arka kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açı, 200 MP (f/2.6) periskop telefoto

50 MP (f/1.8) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açı, 200 MP (f/2.6) periskop telefoto RAM seçenekleri: 12 GB, 16 GB LPDDR5X

Realme'nin yeni telefonu, 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu arada Realme GT 7 Pro'da Snapdragon 8 Elite işlemcisinin tercih edildiğini de belirtelim.