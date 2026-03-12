12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekrana Sahip

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. TECNO, Camon 50 Pro 5G'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

TECNO Camon 50 Pro 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50MP

50MP İşlemci: Dimensity 7400 Ultimate

Dimensity 7400 Ultimate RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69K

TECNO Camon 50 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Bütçe dostu telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde. Camon 50 Pro 5G, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse TECNO Camon 40 Pro 5G'de 6,78 inç ekran boyutu, 1080 x 2436 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı mevcut.

TECNO Camon 50 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 7400 Ultimate işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.0 GHz hızınad çalışan dört çekirdek ve 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli performans sunuyor. TECNO Camon 50 Ultra'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

TECNO Camon 50 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Camon 50 Pro 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Telefoto kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ana kamerada ise OIS desteği bulunuyor. Bu özellik, fotoğraf veya video çekerken el titremesinden kaynaklanan bulanıklığı azaltıyor. Böylece daha kaliteli video ve fotoğraf çekilebiliyor.

Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Serinin diğer modeli olan Camon 50 Ultra'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim.

TECNO Camon 50 Pro 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

TECNO'nun uygun fiyatlı telefonu, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Yüksek batarya kapasitesi, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Camon 50 Ultra'da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı bulunuyor.

TECNO Camon 50 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Siyah, yeşil, titanyum ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olan TECNO Camon 50 Pro 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. TECNO'nun şu anda çok sayıda akıllı telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Camon 50 Pro 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

TECNO Camon 50 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 5.599.000 Endonezya Rupisi (14.606 TL)

5.599.000 Endonezya Rupisi (14.606 TL) 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 6.099.000 Endonezya Rupisi (15.907 TL)

TECNO Camon 50 Pro 5G'nin başlangıç fiyatı olan 5.599.000 Endonezya Rupisi, güncel kur ile 14 bin 606 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 28 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Şu anda kullandığım 5000 mAh bataryalı telefonda günlük işlerimi rahatça halletsem de özellikle batarya ömrü konusunda yetersiz kaldığını hissediyorum. Telefonu gün içinde birkaç kez şarj etmem gerekebiliyor. Bu sebepten dolayı powerbank taşımak zorunda kalabiliyorum. Camon 50 Pro 5G'nin 6500 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada telefondaki Dimensity 7400 Ultimate işlemcisinin mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu da söyleyebilirim.