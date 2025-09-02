vivo'dan 8200 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon! 120Hz Ekranı Var

Uzun süredir merakla beklenen vivo Y500 tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Y500, 8.200 mAh batarya kapasitesi ve 120Hz yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefon için 1.399 yuan (8.079 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

vivo Y500 Özellikleri

6,77 inç ekrana sahip olan vivo Y500, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 163,10 x 75,90 x 8,23 mm boyutlarındaki telefonda ekran altı parmak izi sensörü yer alıyor.

Telefon gücünü Dimensity 7300 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo Y400 4G'de Snapdragon 685 işlemcisi tercih edilmişti.

En iyi orta segment telefonlar arasında yer alan vivo Y500 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. 8.200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası mevcut. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

Telefonda IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 213 gram ağırlığındaki telefonda Bluetooth 5.4 ve NFC desteği de mevcut. Peki, vivo'nun yeni telefonu Y500'ün fiyatı ne kadar?

vivo Y500 Fiyatı

vivo Y500'ün 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.399 yuan (8.079 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.599 yuan (9.235 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.799 yuan (10.390 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.999 yuan (11.545 TL) fiyat etiketi belirlendi.