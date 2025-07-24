12 GB RAM'e Sahip Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

Haziran ayında 120Hz ekranlı ucuz telefon OPPO Reno 14F 5G'yi duyuran OPPO, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. OPPO Reno14 FS 5G'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon devasa batarya ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO Reno14 FS 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Reno14 FS 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2370 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 181 gram ağırlığındaki telefon 158,2 x 75 x 7,76 mm boyutlarında.

Telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile bilrikte gelecek telefonda 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunacak. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçenek görebiliriz. 6000 mAh batarya kapasitesines ahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapikse lçözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde uıltra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Ekran altı parmak izi sensörüüne sahip Reno14 FS 5G'de IP69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonda ayrıca NFC, Wi-Fi 5, çift SIM, Bluetooth 5.1 ve USB-Type C desteği de bulunacak.

OPPO Reno14 FS 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 14F 5G için 442 dolar (17.884 TL) fiyat ile satışa sunulmuştu. Reno14 FS 5G'nin ise 450 dolar (18.208 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve farklı özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.