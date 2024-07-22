OPPO, Mobil Fotoğraf Tutkunlarına Paris'e Giden Yolu Açtı!

Akıllı telefon kameraları neredeyse her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bir zamanlar soluk görüntüler ve birkaç kareden oluşan donuk videolar dışında bir şey üretemeyen bu teknoloji, günümüzde profesyonel ekipmanlara bile meydan okuyuyor. Gelişimin farkında ve mimarlarından olan OPPO ise Uluslararası imagine IF Fotoğraf Ödülleri ile bunu gözler önüne seriyor.

Şirketin dünya çapında başlattığı OPPO imagine IF Fotoğraf Ödülleri 2024 başvuruları devam ediyor. Fotoğraf meraklıları, son başvuru günü olan 28 Temmuz tarihine kadar kadar yakaladıkları muhteşem anları ve mobil görüntülemenin gücünü göstermek için yarışmaya başvurabilir. İşte detaylar!

OPPO Uluslararası imagine IF Fotoğraf Ödülleri 2024’e başvurular devam ediyor

Bilmeyenler için OPPO imagine IF Fotoğraf Ödülleri, dünyanın dört bir yanından katılımcıların kültürel ve geleneksel zenginlikleri sergileyen fotoğraflarını bir araya getiren küresel bir fotoğraf yarışması. OPPO, bu yarışma ile farklı kültürler arasındaki değişim ve anlayışı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yarışmanın başvuruları 28 Temmuz 2024 günü saat 24:00'e kadar devam edecek. Eğer ilginizi çektiyse, yarışmaya şirketin internet sitesi üzerinden başvurabilirsiniz: OPPO imagine IF Başvuru.

Katılımcılar, bireysel olarak 24.000 dolar ödül kazanma şansının yanı sıra, eserlerinin Paris Foto 2024'te sergilenme fırsatına da sahip olacaklar. Daha fazla bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak için OPPO Imagine IF Fotoğraf Ödülleri’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: OPPO imagine IF Başvuru.