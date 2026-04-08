Tansiyon Takibi Yapan Akıllı Saat Yolda! Uyku Apnesi Kontrolü ve Dahası

OPPO, yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Bir süre önce renk seçenekleri, tasarımı ve tarihi ortaya çıkan akıllı saat Watch X3 Mini'nin şimdi de özellikleri açıklandı. Görünüşe bakılacak olursa cihaz özellikle sağlık tarafında çok büyük avantajlar sunacak özelliklerle birlikte piyasaya sürülecek.

OPPO Watch X3 Mini'nin Özellikleri Neler Olacak?

Pil Ömrü: Akıllı modda 2,5 gün, uzun pil ömrü modunda 7 güne kadar

Akıllı modda 2,5 gün, uzun pil ömrü modunda 7 güne kadar Sağlık Özellikleri: Kadın sağlığı, tansiyon uyku apnesi ve stres takibi

Kadın sağlığı, tansiyon uyku apnesi ve stres takibi Uygulama Desteği: 100+

100+ Uzaktan Telefonu Bulma Desteği: Mevcut

OPPO Watch X3 Mini'nin Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

OPPO Watch X3 Mini, akıllı modda 2,5 gün, uzun pil ömrü modunda ise 7 güne kadar pil ömrü sunacak. Tüm özelliklerin eksiksiz olduğu bir kullanım tercih edenler, ilk modu kullanabilir ama amacı sadece temel özellikleri kullanmak olanlar, ikinci modu seçerek çok daha uzun pil ömrü elde edebilir.

OPPO Watch X3 Mini'de Hangi Sağlık Özellikleri Olacak?

Markanın yeni akıllı saati, kadın sağlığı takibi sunacak. Bu özellik sayesinde vücudun ne zaman dinlenmeye ne zaman antrenmana hazır olduğu öğrenebilecek. Belirli dönemlerde daha hafif egzersizler yaparken her şeyin yolda olduğu zamanlarda ise istediğiniz gibi yoğun antrenmanlara odaklanabileceksiniz. Böylece çalışmalarınızdan maksimum verimi alabileceksiniz.

Stres seviyesini kontrol eden cihaz ayrıca güneş ışığından faydalanmanıza da yardımcı olacak. Cildinize zarar vermeyen, tamamen yaşanan yere özel olarak en çok ne zaman güneşten faydalanabileceğinizi gösterecek. Gün içinde yeterli seviyede güneş alarak daha düzenli uyku alabilecek ve kendinizi önceki yaşam biçiminize kıyasla daha enerjik hissedebileceksiniz.

Gelişmiş sensörlerle donatılacak olan akıllı saat, uyku apnesi ve tansiyon takibi özelliklerine sahip olacak. Böylelikle uyurken nefes alıp vermekte zorluk yaşayıp yaşamadığınızı öğrenebilecek, tansiyonunuzdaki dalgalanmalardan haberinizin olmasını sağlayacak. Yani eğer bir sağlık sorununuz varsa bunu erkenden tespit etmeyi kolaylaştıracak.

OPPO Watch X3 Mini'nin Öne Çıkan Diğer Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı saatin öne çıkan özellikleri arasında uzaktan telefon bulma ve 100'den fazla uygulama desteği mevcut. Hangi uygulamaları destekleyeceği şu an belirsizliğini korusa da uzaktan telefonu bulma özelliği sayesinde cihazınızın bulunduğunuz yerde kaybolması durumunda endişelenmenize gerek kalmayacağını söyleyebiliriz.

OPPO Watch X3 Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Watch X3 Mini, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Cihaz, kahverengi, altın ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Bu arada hatırlatmak gerekirse siyah ve altın renk seçenekleri ile piyasaya sürülen OPPO Watch X2 Mini ise 10 Nisan 2025'te tanıtılmıştı. Yani tanıtım tarihinin önceki modelle tutarlı olduğunu söylemek mümkün.

OPPO Watch X3 Mini Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Watch X3 Mini’nin Türkiye’de satışa sunulacağına dair bir açıklama yok. Watch X Mini serisi şu an Türkiye’de satılmıyor, bu yüzden yeni modelin de gelme ihtimali düşük. Tabii ki planlarda değişiklik olması hâlinde Türkiye’deki kullanıcılar da OPPO’nun diğer akıllı saatleri gibi Watch X3 Mini’nin avantajlarından faydalanabilir.

OPPO Watch X3 Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Watch X2 Mini 1799 yuan (11 bin 684 TL) fiyatla satışa sunulmuştu. Yeni model, donanım tarafında önemli yeniliklerle karşımıza çıkacak. Bu nedenle OPPO Watch X3 Mini’nin fiyatının 1.950 yuandan (12 bin 665 TL) başlayabileceğini söylemek mümkün. Eğer cihaz Türkiye’de satışa sunulursa bu fiyat vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 14 bin 500 TL’ye ulaşabilir. Tabii, resmî açıklama olmadığı için fiyatın değişebileceğini unutmamak gerek.

Editörün Yorumu

OPPO Watch X3 Mini'nin oldukça zarif bir tasarımı bulunuyor. Bilekte kendini göstermeyi başaran bu tasarım tercihi sayesinde özellikle kadınlar tarafından çok tercih edilecek bir model olacağı kanaatindeyim. Elbette ki tasarımın yanı sıra sahip olduğu özellikler de önemli bir tercih sebebi olacaktır.