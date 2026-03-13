OPPO'dan Kilo Verdirecek Akıllı Saat Geliyor! Tarih Sızdırıldı

OPPO, kısa bir süre önce yeni akıllı saati Watch X3'ün tanıtım tarihini ve birkaç özelliğini paylaştı. Yeni sızıntıya göre bu akıllı saatin tanıtılmasından kısa bir süre sonra aynı modelin "mini" versiyonu da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu seri özellikle spor odaklı özelliklere odaklandığı için yeni modelin de kullanıcıların kilo vermesine yardımcı olması bekleniyor.

OPPO Watch X3 Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Watch X3 Mini'nin 2026 yılının Nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Daha önceki modellerin tasarımında en önemli önceliklerden biri, şık ve zarif bir görünüm olmuştu. Henüz buna ilişkin resmî bir açıklama yapılmamış olsa da aynı tarz tasarıma yeni modelde de bağlı kalınacağı öngörülüyor.

OPPO Watch X3 Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO Watch X3 Mini'de neler olacağını görmek için bir önceki modele dönmek gerekiyor. Daha önce inceleyenler de fark etmiş olabilir. Watch X2 Mini, spor odaklı özelliklere yoğunlaşan bir model. Her harekette kalp atış hızını takip ederek antrenmanları daha verimli hâle getirmeye imkân sağlıyor.

Cihazın en büyük avantajlarından biri, 100'ü spor egzersiz modu sunması. Bu sayede hemen hemen her egzersiz tipi için akıllı saatten faydalanmak mümkün hâle geliyor. Ayrıca profesyoneller için işi bir adım daha öteye götürerek her antrenmanın ne kadar etkili olduğunu görmenizi sağlayan önemli veriler sunuyor.

Tüm bu kapsamlı veriler sayesinde özellikle kilo vermek üzere egzersizler yapan kişiler hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Elbette ki cihazın özellikleri bunlardan ibaret değil. IP68 sertifikasına sahip olan akıllı saat, gün içinde yaşanabilecek su kazalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Öte yandan 50 metreye kadar da kullanılabiliyor.

Cihazda kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi gibi sağlık takibi özellikleri mevcut. Anormal bir durum tespit edildiğinde gerçek zaman olarak size bildirim gönderiyor. Biyometrik verileri takip ederek stres seviyesinizi ölçüyor. Gün boyunca devam eden bu ölçümler gerçekten mola vermeniz gerektiğinde size hatırlatmada bulunmak için kullanılıyor. İşte tüm bu özelliklerin (ve hatta daha da iyisinin) yeni modelde de olması bekleniyor.

OPPO Watch X3 Mini, Türkiye'de Satılacak mı?

Oppo Watch X3'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmasa da Watch X serisinin şu an Türkiye'de satılmadığını unutmamak gerekiyor. Bunu göz önünde bulundurarak Watch X3 Mini'nin Türkiye'ye gelme ihtimalinin "şimdilik" oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki planlarda bir değişiklik olması durumunda Türkiye'deki kullanıcılar, OPPO'nun şu an Türkiye'de satışta olan Watch Free modeli gibi Watch X3 Mini'yi de kullanma imkânı elde edebilir.

Editörün Yorumu

OPPO Watch X2 Mini hem etkileyici görünüm hem sağlık ve spor odaklı özellikleri sayesinde çok beğendiğim bir akıllı saat olmuştu. Cihazın sağlık verilerini sürekli olarak izleyip olumsuz bir durum tespit edilmesi hâlinde kullanıcılara bunu bildirmesinin özellikle sağlık sorunları olanlar açısından oldukça faydalı bulmuştum. Pil ömrü açısından da benim için uygundu. Akıllı mod etkinken standart kullanımda 60 saate kadar pil ömrü sunuyor. Muhtemelen yeni modelde pil ömrü açısından çok büyük artış görmeyeceğiz ama bunun da yeterli olduğunu söyleyebilirim.