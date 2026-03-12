64 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! RGB Aydınlatma ve Dahası

Asus, yeni kablosuz kulaklığının tanıtımını gerçekleştirdi. Klasik ROG Cetra modelinin açık kulak tasarımına sahip versiyonu olarak orijinal modelden ayrılan bu kulaklık, saatlerce kullanımda sorun yaşatmayacak şekilde geliştirildi. Şık görünümü ile dikkatleri üzerinde toplayan cihaz, uzun pil ömrü ve çok daha fazlasını sunuyor.

Açık Kulak Tasarımlı Asus ROG Cetra'nın Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Kulaklık başına 16 saat, şarj kutusuyla beraber toplam 64 saate kadar

Kulaklık başına 16 saat, şarj kutusuyla beraber toplam 64 saate kadar Yazılım Desteği: Gear Link üzerinden ekolayzır ayarları

Gear Link üzerinden ekolayzır ayarları Suya Dayanıklılık: IPX5 sertifikası (Su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

IPX5 sertifikası (Su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı) Düşük Gecikme Modu: Mevcut

Mevcut RGB Aydınlatma: 16,8 milyona kadar renk seçeneği ve dört farklı efektle mevcut

16,8 milyona kadar renk seçeneği ve dört farklı efektle mevcut Güvenlik: Boyun askısı

Açık Kulak Tasarımlı Asus ROG Cetra Ne Kadar Pil Ömrü Sunuyor?

Açık kulak tasarımı ile birlikte gelen ASUS Rog Cetra, 16 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusunun sağladığı ek 48 saatlik kullanımla birlikte bu süre toplamda 64 saate ulaşıyor. Cihaz, sadece 15 dakikalık şarj işlemini ardından da size 3 saatlik kullanım imkânı sağlıyor.

Açık Kulak Tasarımlı Asus ROG Cetra Nasıl Ses Kalitesi Sunuyor?

Cihaz, Phantom Bass adı verilen bir özellikle birlikte geliyor. Bu, daha güçlü, derin ve doğal baslara kavuşmanıza yardımcı oluyor. Bilindiği üzere açık kulak tasarımlı kulaklıklar genellikle hava sızıntısı dolayısıyla düşük frekanslarda çok etkili bir performans sergileyemeyebiliyor. Asus'un kulaklığı ise bu durumun önüne Phantom Bass ile geçiyor.

Geçtiğimiz ay kulak üstü kulaklığı Asus Rog Kithara'yı tanıtan markanın yeni kulaklığı ayrıca dikkat dağınıklığının önüne geçmek için de önemli bir özellik sunuyor. Fan sesi ve benzeri düşük frekanslı arka plan gürültülerini azaltıyor. Elbette ki tasarımı dolayısıyla çok ileri düzey bir şey beklememek gerek ama bu gürültüleri bastırmak için hiçbir özellik içermeyen açık kulak tasarımlı kulaklıklara kıyasla daha iyi odaklanmanızı sağlayacağı söylenebilir.

Açık Kulak Tasarımlı Asus ROG Cetra, Suya Dayanıklı mı?

IPX5 sertifikasına sahip olan kulaklık, belirli bir dereceye kadar su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor. Yoğun basınçlı suya maruz kalması, yüzerken kullanılması gibi yollara başvurmaktan kaçınılması gerekiyor. Aksi takdirde beklenmedik sonuçlarla karşılaşılma ihtimali bulunuyor. O yüzden gün içinde kullanırken dikkatli olmakta fayda var.

Açık Kulak Tasarımlı Asus ROG Cetra'nın Kontrolleri Nasıl?

Kulaklık, özel bir düğme ile beraber geliyor. Bir kez dokunulduğunda çalan şarkı oynatılıp durduruluyor, gelen aramalar yanıtlanıp sonlandırılabiliyor. İki kez dokunulması hâlinde sonraki parçaya geçilebiliyor veya arama reddedilebiliyor. Üç kez dokunulması durumunda sesli asistan ve mikrofon açıp kapatma gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor. Dört kez dokunulması durumunda ses kısılıyor. Basılı tutulması durumunda Bluetooth eşleştirme moduna geçiliyor.

Açık Kulak Tasarımlı Asus ROG Cetra, Kulaktan Düşer mi?

Cihaz, kolaylıkla çıkarılıp takılabilen bir boyun askısı ile geliyor. Koşma ve benzeri aktiviteler sırasında bunu takarak kulaklığın düşmesini engelleyebiliyorsunuz. Böylece genel olarak daha güvenli bir deneyim elde edebiliyor, koşma sırasında tamamen kendi temponuza odaklanabiliyorsunuz. Kulaklığın düşme ihtimali hakkında endişelenmenize gerek kalmıyor.

Açık Kulak Tasarımlı Asus ROG Cetra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Açık kulak tasarımlı Asus ROG Cetra için 219 euro (11 bin 162 TL) fiyat etiketi belirledi. Henüz Türkiye'ye gelmese de kapalı kulak tasarımına sahip Rog Cetra modelinin şu an Türkiye'de olduğunu belirtelim. Dolayısıyla bu yeni modelin de ilerleyen aylarda -muhtemelen Haziran ayına doğru- Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Cihazın Türkiye fiyatı ise vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 13.000 TL civarında başlangıç fiyatına sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Açık kulak tasarımını sevmesem de Asus'un bu yeni modeline çok özenildiğini düşünüyorum. Oyunculara odaklanan bir kulaklık olması dolayısıyla oldukça geniş bir özellik yelpazesi mevcut. Çok uzun saatler boyunca oyun oynuyorsanız tercih edebilirsiniz ama arada sırada kulaklık takan kullanıcılardansanız pek doğru seçim olacağını zannetmiyorum. Bunun yerine markanın şu an Türkiye'de 3 bin 900 TL'den başlayan fiyata satılan kulak içi modelini tercih edebilirsiniz.