Elon Musk'ın Robotları Evlere Geliyor! Tarih Belli Oldu

Tesla CEO'su Elon Musk, World Economic Forum'da önemli bir açıklamada bulundu. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Musk'ın Optimus robotları ile ilgili yakın gelecekteki planları açıklığa kavuştu. Görünüşe bakılacak olursa söz konusu insansı robotlar yakında bireysel kullanım amacına da uygun hâle gelecek.

Optimus, Bireysel Müşterilere Hizmet Edecek

Elon Musk'ın açıklamasına göre insansı robot Optimus, 2027 yılının sonlarından itibaren bireysel müşterilerin de kullanıma sunulacak. Bu robotlar şu anda Tesla fabrikalarında temel görevler için kullanılıyor. Bunların arasında ise taşıma ve sıralama gibi işlemler bulunuyor ancak Aralık ayında tanıtılan ikinci nesil modelle birlikte bunun değişeceğinin ilk işareti zaten verildi.

İnsansı robot artık daha hafif olmanın yanı sıra daha hızlı hareket edebiliyor. Ayrıca ellerini kullanmakta çok daha başarılı olduğu söylenebilir. Tüm bu özellikler, Optimus'un ileride daha da karmaşık adımları başarılı bir şekilde tamamlayabileceğini, ev işlerinde bile kullanışlı bir asistan hâline gelebileceğini mümkün kılıyor.

Görünüşe göre Musk da aynı düşünceye sahip. Öyle ki Tesla'nın Optimus robotunun 2026 yılında şirketin otomobil fabrikalarında daha karmaşık görevleri üstlenecek. 2027 yılının sonuna doğru bireysel müşterilere sunulacağının belirtilmesi ise ev işlerini yerine getirme gibi sorumlulukları da üstlenebileceğini gösteriyor.

İnsansı robotun fiyatı şimdilik bir soru işareti olarak kalıyor. Musk, daha önce 30 bin doların (1 milyon 302 bin 435 TL) altında bir fiyat etiketinin hedeflendiğini ifade etmişti ancak son fiyatın ne olacağını öğrenmek için bir süre daha beklemek gerekecek.