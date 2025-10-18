Organize İşler Dizisinden İlk Fragman! Kıvanç Tatlıtuğ ve Dahası

Organize İşler: Karun Hazinesi'nin ilk tanıtım videosu paylaşıldı. Netflix tarafından yayınlanan yeni duyuru videosunda Türkiye'nin en çok sevilen komedi filmi serisinin dizi versiyonunda yer alacak oyunculara yer verildi. Diziyi büyük bir merakla bekleyen seyirciler, duyuru videosu ile daha da sabırsızlanmaya başladı.

Organize İşler Dizisinin İlk Tanıtım Videosu Yayınlandı

Organize İşler'in dizisinin ilk tanıtım videosu, Netflix Türkiye'nin YouTube hesabı üzerinden yayınlandı. 1 dakika 35 saniye uzunluğundaki video, kısa süre içinde on binlerce kişi tarafından izlendi ve binlerce beğeni aldı. Diziyi büyük bir merakla bekleyen hayranlardan tanıtım videosuna yüzlerce yorum geldi.

Tanıtım videosunda dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler çatının üzerinde bir araya geliyor. Daha önce de açıklandığı üzere dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Demet Akbağ, Burcu Özberk, Bensu Soral, Selim Bayraktar, Ersin Korkut, Şükran Ovalı gibi isimler bulunuyor.

Fragmanda oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin birçoğuna yer veriliyor. Ayrıca Yılmaz Erdoğan bir hazine sandığını açıyor. Bu sandığın içinden ise sahne, yönetmen gibi bilgilerin yer aldığı klaket çıkıyor. Daha sonra fragman sona eriyor. Hatırlayacak olursanız dizinin çekimlerine 25 Eylül'de başlanmıştı.

Bilmeyenler için dizinin senaryosu Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınıyor. Oyuncu, yönetmen, senarist ve aynı zamanda yapımcı olan Yılmaz Erdoğan aynı zamanda Organize İşler'in başrolünde yer alıyor. BKM Film bünyesinde çekilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Sönmez daha önceden Kiralık Aşk, Mutluluk Zamanı, Öldür Beni Sevgilim gibi yapımlarla biliniyor.

Dizi, ilk olarak 2005 yılında izleyici kitlesinin karşısına çıkan Organize İşler filmine dayanıyor. Bu filmin çok geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilmesinin ardından 2019'da Organize İşler: Sazan Sarmalı isimli bir devam filmi de vizyona girmişti. Yeni dizi ise film serisini baz alacak ancak bu sefer, her iki filmden de çok daha farklı bir konu işleyecek.