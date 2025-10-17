Daredevil: Born Again'in 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Marvel Studios, Daredevil: Born Again'in ikinci sezonu için yayın tarihini açıkladı. Bununla birlikte yeni sezon için geri sayım resmen başladı. Paylaşılan tarihe bakılacak olursa hayranlar, büyük bir merakla beklenen ikinci sezonu izlemek için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.

Daredevil: Born Again'in 2. Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Daredevil: Born Again'in ikinci sezonu, 4 Mart 2026 tarihinde Disney+ üzerinden yayınlanacak. Bu da yeni sezona 4 ay 15 gün kaldığı anlamına geliyor. Bu her ne kadar uzun bir zaman olsa da geçtiğimiz günlerde sızdırılan fragmanla birlikte ortaya çıkan ayrıntılar, ikinci sezonun beklemeye değer olduğunu gösteriyor.

Diziyi yakından takip edenlerin bileceği üzere geçtiğimiz günlerde Jessica Jones rolüyle bilinen Krysten Ritter Ekim ayının başlarında Instagram hesabı üzerinden bir hikâye yayınladı ve bu hikâyede New York Comic Con 2025'te gösterilen ancak internette yayınlanmayan ikinci sezon fragmanı yer aldı.

Hikâye yayınlanmasından kısa bir süre sonra kaldırıldı ancak Ritter bu konuda biraz yavaş davrandığı için bazılarının ekran kaydı almasına engel olamadı. Bu fragman daha sonra X (eski adıyla Twitter) başta olmak üzere pek çok platformda yayınlanarak hızla yayıldı ve bu sayede hayranlar, yeni sezonun ilk fragmanını seyretme imkânı elde etti.

Paylaşılan fragman, Jessica Jones başta olmak üzere Marvel evreninin birçok önemli yüzünün tekrardan izleyicilerle buluşacağını gözler önüne serdi fakat yeni sezonun oyuncu kadrosu sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Oyuncularla ilgili yaşanan önceki sızıntılara göre yeni sezonda sizi ekranın başına kilitleyecek pek çok oyuncu olacak.

Aktarılan bilgilere göre Deborah Ann Woll, Karen Page'i canlandırırken Heather Glenn'e ise Margarita Levieva hayat verecek. Bu oyunculara ise Michael Gandolfini (Daniel Blake), Nikki M. James (Kirsten McDuffie), Genneya Walton (BB Urich), Wilson Bethel (Bullseye) ve Clark Johnson (Cherry) eşlik edecek.