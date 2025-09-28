Bileti 3.5 Milyon TL: Orient Express Yeniden İstanbul'da!

Dünyaca ünlü lüks tren seferi Orient Express, 2025 yılında ikinci kez İstanbul’a uğramaya hazırlanıyor. Tarihi yolculuk deneyimi sunan trenin biletleri dudak uçuklatan rakamlarla satışa çıktı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Orient Express Bu Yıl Yeniden İstanbul'a Geliyor! İşte Orient Express Bilet Fiyatları

Orient Express yıllardır Paris’ten başlayan yolculuğunu İstanbul’da noktalayan tarihi rotasıyla biliniyor. Bu nedenle İstanbul, trenin en prestijli duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Kültürel mirası, tarihi yapıları ve turistik değeriyle birlikte şehir, lüks tren yolculuğunun vazgeçilmez son durağı olmaya devam ediyor. Peki neden İstanbul?

İstanbul, Orient Express için yalnızca bir varış noktası değil; aynı zamanda tarihi ve turistik değeriyle bu lüks yolculuğun en anlamlı durağı. Avrupa ile Asya’yı birleştiren konumu, zengin kültürel dokusu ve uluslararası cazibesi, trenin seferlerinde İstanbul’u vazgeçilmez kılıyor.

Orient Express’in bu yıl yeniden İstanbul’a gelmesi, hem şehrin turizm potansiyelini ön plana çıkarıyor hem de lüks seyahat anlayışının en dikkat çekici örneklerinden birini sergiliyor. Fiyatlar yüksek olsa da, yolculuk benzersiz bir tarih ve konfor deneyimi sunuyor.

Orient Express Bilet Fiyatları

Historic Twin Kabin: £17,500 (yaklaşık 750 bin TL)

Suite: £38,000 (yaklaşık 1,6 milyon TL)

Grand Suite: £61,200 (yaklaşık 3,5 milyon TL)

La Dolce Vita Kabin: €3,500 (yaklaşık 125 bin TL)

La Dolce Vita Suite: €4,700 (yaklaşık 170 bin TL)

