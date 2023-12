Orijinal God of War Üçlemesi Yenilenmiş Grafikleriyle PS5'e Geliyor!

Yeni bir söylentiye göre Sony, orijinal God of War oyunlarını, yani orijinal üçlemeyi PS5 için yenilenmiş grafikleriyle tekrar piyasaya sürmeyi planlıyor.

Başka bir deyişle, 2005 PS2 oyunu God of War, 2007 PS2 oyunu God of War II ve 2010 PS3 oyunu God of War III sadece PS5 ile geri dönmekle kalmayıp, oldukça yakın bir tarihte yani 2024'te daha iyi grafiklerle oynanabiir olacak.

Söylenti Ne Kadar Güvenilir?

Söylentiye genellikle Xbox alanında faaliyet gösteren bir kaynaktan, Nick Baker'dan geliyor.

"Uzun zamandır God of War'ın gittiği yönden yakınan ve hack6slash God of War oyunlarını özleyen biriyim. Onları çok seviyorum. Üçlemeye dair yenilenmiş grafikleriyle yeniden piyasaya sürülebilir bir sürüm geleceğini duyduğumda, God of War oyunlarını da seven bir arkadaşıma söyledim ve çok heyecanlandılar. Şimdi, 2024'te duyurulup 2024'te mi yoksa 2025'te mi yayınlanacağından %100 emin değilim... bu kısmı netleştiremedim ancak duyduğum şey er ya da geç bu üçlemenin yenilenmiş grafikleriyle tekrar piyasaya sürüleceği yönünde."

Ne yazık ki söylentiler bu kadar. Sızıntının kimden geldiğine dair herhangi bir bilgi de yok. Muhtemelen bu proje, remaster/yeniden yapım uzmanı Bluepoint'e verilecek ancak Santa Monica Studio'nun serinin yaratıcısı olarak projeyi üstlenmesi de mümkün. Yine de bu sadece bir spekülasyon.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.