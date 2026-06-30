vivo'nun 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefonu Globale Geliyor! Türkiye'de Satılacak mı?

Çinli teknoloji devi vivo, ürün yelpazesini genişletme hedefi doğrultusunda geçtiğimiz hafta ana vatanında düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu vivo X Fold 6'yı tanıttı. Üst segment özellikleriyle dikkat çeken cihaz, Çin'de büyük ilgiyle karşılandı. Bu nedenle gözler şimdi küresel pazara çevrilmiş durumda. Peki vivo X Fold 6, küresel olarak satışa sunulacak mı?

vivo X Fold 6 Küresel Pazarda Satışa Çıkacak mı?

vivo, kısa süre önce yaptığı açıklamayla en iyi katlanabilir telefonlar arasında gösterilen vivo X Fold 6'nın yalnızca Çin pazarına özel kalmayacağını, küresel pazarda da satışa sunulacağını duyurdu. Şirket bunun için henüz resmî bir tarih paylaşmadı fakat önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Marka tüm detayları yakında açıklayacak.

vivo X Fold 6 Hangi Ülkelerde Satışa Sunulacak?

vivo, X Fold 6 modelini küresel olarak piyasaya süreceğini açıklamış olsa da cihazın tam olarak hangi ülkelerde satışa çıkacağı henüz net değil. İlk etapta Singapur, Malezya, Tayland ve Endonezya gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor.

Şirketin Avrupa pazarına girip girmeyeceği ise şu an için belirsizliğini koruyor. Bu nedenle Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı da bilinmiyor. Hatırlatmak gerekirse vivo'nun geçen sene çıkardığı vivo X Fold 5 modeli, ülkemizde satışa çıkmamıştı.

vivo X Fold 6 Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 8,02 inç

8,02 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 2312 x 2504 piksel

2312 x 2504 piksel Ana Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Parlaklığı: 5000 nit'e kadar

5000 nit'e kadar İkinci Ekran Boyutu: 6,51 inç

6,51 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1120 x 2528 piksel

1120 x 2528 piksel İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İkinci Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9500 Super

MediaTek Dimensity 9500 Super RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Parmak İzi Sensörü: Var.

Var. Boyut: Katlanmamış hâli 157,16 x 145,66 x 4,4mm, katlanmış hâli 157,16 x 74,26 x 9,4 mm

Katlanmamış hâli 157,16 x 145,66 x 4,4mm, katlanmış hâli 157,16 x 74,26 x 9,4 mm Ağırlık: 228 gram

228 gram Suya ve Toza Dayanıklılık: IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları

IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 40W kablosuz

Editörün Yorumu

vivo X Fold 6'nın teknik özellikleriyle oldukça iddialı bir katlanabilir telefon olduğunu düşünüyorum. Özellikle 7.000 mAh kapasiteli bataryası, ince tasarımı ve güçlü işlemcisi sayesinde Çin'de büyük ilgi gördü. Bu nedenle küresel pazarda satışa sunulması hâlinde en çok satan katlanabilir telefonlar arasına girebileceğini düşünüyorum. Bunu yakında hep birlikte öğreneceğiz.