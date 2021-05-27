Bilim İnsanları, Ortalama İnsan Ömrünü Ortaya Çıkardı

Ortalama insan ömrü, bilim insanları tarafından açıklığa kavuşturuldu. Singapur merkezli biyoteknoloji şirketi Gero tarafından yapılan çalışma, insan vücudunun hastalık ve benzeri rahatsızlıklara karşı direncini kaybettiği yaş civarını mercek altına aldı.

Ortalama İnsan Ömrü Ne Kadar Sürüyor?

Singapur merkezli biyoteknoloji şirketi Gero'nun yaptığı yeni bir araştırma, insan vücudunun hastalıklardan, kazalardan veya bağışıklık sistemini etkileyen faktörlere karşı olan dayanıklılığına yakından bir bakış atma fırsatı tanıdı.

Araştırmaya göre insanın dayanıklılığı yaşlanma süreci devam ederken yavaş yavaş azalmaya başlıyor. İnsan 80 yaşına geldiğinde stres veya hastalıkla başa çıkabilmesi için 40 yaşındaki bir kişiye kıyasla üç kat daha fazla süreye ihtiyacı oluyor.

Bu zamana kadar kötü bir şekilde yere düşen yaşlı bir tanıdığınız oldu mu? Bu soruya cevabınız evet ise o kişinin ne kadar zor bir durumda kaldığını muhtemelen fark etmişsinizdir. Bu tür bir düşüşün etkisi özellikle yaşlanmayla beraber başlayan güçsüzleşme söz konusu olduğunda hayati bir tehlike oluşturabiliyor.

Peki, düşen kişi eğer yaşlı birisi değil de 16, 17 veya 18 yaşında olan bir genç olsa ne olurdu? Bu kişi büyük bir olasılıkla küçük bir sıyrıkla ayağa kalkabilir ve yoluna devam edebilirdi çünkü bu kişilerin dayanıklılığı yaşlı kişilere göre çok daha yüksek.

Araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre insanın direnci 120 ila 150 yaşlarında tamamen ortadan kalkıyor. Başka bir deyişle vücudunuz bir noktada hemen hemen her türlü dış etkenin üzerinizdeki etkisinden kurtulmanızı sağlayacak dayanıklılığı kaybediyor. Ortalama insan ömrünü ortaya çıkaran araştırmada elde edilen bilgilere göre bunun sonucunda ise bazı hastalıklar ölümle sonuçlanabiliyor.

Araştırmacılar bu sonuca Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya'dan toplanan sağlık verilerini inceleyerek ulaştı. Bilim insanları, çalışma kapsamında akıllı saat gibi cihazların kaydetmiş olduğu adım sayılarını izledi. İnsanlar farklı stres faktörleri ile karşı karşıya geldikçe kan hücresinde birtakım dengesizliklerin meydana geldiği keşfedildi. Adım sayılarını inceleyen araştırmacılar, insanlar büyüdükçe iyileşme sürelerinin de uzadığını tespit etti.

Roswell Park Comprehensive Cancer Center'dan Andrei Gudkov, bu çalışmanın yaşa bağlı hastalıkların önlenmesini sağlayabileceğini ancak yaşlanmayı önleyen tedaviler geliştirilmedikçe maksimum yaşam süresinin uzatılamayacağını gösterdiğini söyledi.