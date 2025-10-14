Uygun Fiyata Çift Ekranlı Telefon! 20.000 mAh Bataryaya Sahip

Oscal Tank 1 tanıtıldı. Bununla beraber telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çift ekranıyla deneyimi üst seviyeye çıkaran telefonda 20.000 mAh batarya kapasitesi, 16 GB RAM seçeneği, gece görüş kamerası ve 120Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Oscal Tank 1 Özellikleri

İşlemci: Dimensity 7050

7050 RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Batarya Kapasitesi: 20.000 mAh

20.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 55W

55W Ana Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ana Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ana Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 Piksel

1080 x 2460 Piksel Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 2,01 inç

2,01 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 240 x 296 piksel

240 x 296 piksel Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5

Corning Gorilla Glass 5 Arka Kamera: 64 MP ana kamera + 20 MP gece görüş kamerası

64 MP ana kamera + 20 MP gece görüş kamerası Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı DokeOS 4.2

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oscal Tank 1, IPS ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunyuor. 2,01 inç ekran büyüklüğüne sahip ikinci ekran ise 240 x 296 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonda Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi de mevcut.

Android 15 tabanlı DokeOS 4.2 ile birlikte gelen telefon gücünü Dimensity 7050 işlemcisinden alyıor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farlı RAM seçeneği sunuyor.

Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Telefonda 20.000 maH batarya kapasitesi yer alıyor. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyor. Oscal Tank 1 ayrıca 55W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip gece görüş kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip Samsung Isocell JN1 kamera yer alıyor.

Oscal Tank 1 Fiyatı

IP68 ve IP69K sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan Oscal Tank 1'in 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 429 dolar (17.944 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 468 dolar (19.576 TL) fiyat etiketi belirlendi.