10.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! Gece Görüş Kamerası Var

Oukitel, WP58 Pro 5G'yi tanıttı. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Bütçe dostu Android telefon 10.000 mAh batarya kapasitesi, 8 GB RAM, gece görüş kamerası, çok güçlü el feneri ve 120Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Oukitel WP58 Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Sekiz çekirdekli Unisoc

Sekiz çekirdekli Unisoc İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 512 GB

512 GB Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Arka Kamera: 64 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 8 MP gece görüş kamerası

64 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 8 MP gece görüş kamerası Ön Kamera: 8 MP

8 MP Parmak İzi Sensörü: Var

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon telefon, 120Hz yenileme hızı sunuyor. 370 gram ağırlığında olan telefonun arka tarafında iki adet özel el feneri bulunuyor. Bunlar 1.000 lümen ve 900 lümen ışık gücü sağlıyor. Işıklar farklı renk sıcaklıklarına sahip. Dolayısıyla bu telefon sayesinde bir el fenerine ihtiyaç duyulmuyor.

Bütçe dostu Android telefon gücünü sekiz çekirdekli Unisoc işlemciden alıyor. Bu işlemci internette gezinme, sosyal medya kullanma ve basit mobil oyunlar gibi günlük aktiviteler için ideal bir performans sunacaktır. Geçtiğimiz hafta tanıtılan Oukitel WP60'da sekiz çekirdekli Dimensity 7025 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonda 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. WP58 Pro 5G'de ayrıca 10.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor. Telefonun 33W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü de bulunuyor.

Oukitel WP58 Pro 5G Fiyatı

Etkileyici bir görünüme sahip olan Oukitel WP58 Pro 5G için 290 dolar (12.131 TL) fiyat etiketi belirlendi. IP68 ve IP69K sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunan telefonda turuncu, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.