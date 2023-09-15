İşçiler Greve Gitti: Otomobil Devi Ford İflas mı Ediyor?

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Ford, bu sıralar aldığı bazı kararlar yüzünden zorluk çekiyor. Şirketin geçtiğimiz aylarda United Auto Workers sendikası ile girdiği anlaşmazlıkar daha da büyüdü.

Sendikanın sunduğu teklifi kabul etmediği için protesto edilen Ford'un CEO'su Jim Farley'den açıklama geldi.

50 Bin İşçi Greve Gitti!

Geçtiğimiz aylardan beri Ford müzakerecileri ile United Auto Workers sendikası arasında sözleşme görüşmeleri yapılıyordu. Bu görüşmelerde sendika, işçi maaşlarının 300 bin dolara çıkarılmasını talep etti.

Ancak Ford bu talebi reddetti ve istenen miktarın ülkede çalışan öğretmen ve itfaiyecilerin maaşından bile yüksek olduğunu savundu. United Auto Workers sendika başkanı Sean Fein ise cevap olarak hayat pahalılığını gerekçe sundu.

Ford'un teklifi kabul etmemesi üzerine 50 bin işçi fabrikada üretimi durdurdu ve greve gitti. Ford'un ABD tarihinde iflas etmemiş tek büyük otomobil üreticisi olması sebebiyle bu haberler şirketin itibarını oldukça zedeledi.

Ford CEO'su Jim Farley konu hakkında "İşçilerimizi desteklemek yerine iflası seçmemizi istiyorsunuz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Eğer United Auto Workers 'ın teklifi 2019'dan beri yürürlükte olsaydı, şirketin dört yıl içinde yaklaşık 30 milyar dolar kâr elde etmek yerine yaklaşık 15 milyar dolar kaybedeceğini ve "şu ana kadar iflas etmiş olacağını" belirtti.

Peki sizce Ford'un bu kararı nelere sebep olacak? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.