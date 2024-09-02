Otomobil Fiyatlarına Zam Geldi: İşte En Ucuz Modeller!
Döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle otomobil fiyatlarına zam geldi. Peki, en ucuz modeller hangileri?
Döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle otomobil fiyatlarına zam geldi. Birçok marka 1 Eylül itibariyle yeni fiyatlarını uygulamaya alırken, bazıları ise henüz son değişiklikleri duyurmadı. Peki, an itibariyle Türkiye otomotiv pazarında en ucuz modeller hangileri?
Zam Sonrası En Ucuz Otomobiller
Hürriyet'in haberine göre 1 Eylül itibariyle en ucuz otomobil Fiat Egea oldu. 969 bin 900 TL'lik fiyat etiketiyle satılan otomobili 1 milyon 75 bin 900 TL'lik Opel Corsa takip etti. Üçüncü sırada ise 1 milyon 170 bin TL'den satılan Suzuki Swift karşımıza çıkıyor.
Burada henüz tüm markalar fiyatlarını güncellemediği için sıralamanın değişebileceğini belirtelim. İşte 1 Eylül zammı sonrası oluşan fiyat sıralaması;
- Fiat Egea 1.4 Fire Easy - 969,900 TL
- Opel Corsa Edition 1.2 75 hp - 1,075,900 TL
- Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno - 1,170,000 TL
- Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic - 1,184,900 TL
- MG ZS Comfort 1.0 AT - 1,209,000 TL
- Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG - 1,310,000 TL
- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1,430,000 TL
- TOGG V1 RWD Standart Menzil - 1,432,600 TL
- Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost - 1,464,100 TL
- BYD ATTO 3 - 1,590,000 TL
- Chery Omoda5 Vision - 1,637,000 TL
- Cupra Leon 1.5 eTSI 150 jp DSG - 1,800,000 TL
- Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI - 2,052,737 TL
- Lexus LBX Elegant Hybrid - 2,290,000 TL
- BMW 120 M Sport mild hybrid - 2,298,200 TL
- Mercedes A200 AMG - 2,543,000 TL
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