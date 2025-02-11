Araç Sahipleri Çok Kızacak: Otomobillerde Artık Bilgisayar Gibi Reklam Çıkıyor

Otomobil teknolojisinin amacı her zaman sürüşü daha güvenli, daha akıcı ve daha keyifli hale getirmek olmuştur. Ancak Stellantis adlı şirket bu anlayışı tersine çevirerek kullanıcı deneyiminden çok reklam gelirine odaklanan bir adım attı ve hiç şüphesiz sürücüler bu durumdan hiç memnun olmadı.

Stellantis; Jeep, Dodge, Chrysler ve Ram gibi markaları bünyesinde barındırmakta. Bilgi ve eğlence sistemlerine pop-up reklamlar ekleme kararıyla sürücülerin menziline giren şirket yeni sistemini Mopar'ın genişletilmiş garanti hizmetlerini tanıtan reklamlarla doldurdu.

Bu reklamlar, araç her durduğunda ekrana düşüyor ve sürücünün manuel olarak kapatmasını gerektiriyor.

Trafiğin Ortasında Reklam Beliriyor

Bir an için hayal edelim... Kırmızı ışıkta duruyoruz ve navigasyondan yönümüzü kontrol etmek istiyoruz. Tam o anda ekran bir reklamla kaplanıyor. İşte Stellantis araç sahiplerinin şu an yaşadığı gerçeklik tam olarak bu.

Sürücüler, kullanıcı deneyiminin rezalete döndüğü konusundan yakınırken Stellantis'in müşteri hizmetleri ekibi durumu küçümsemeye devam ediyor.

Bir Jeep 4xe sahibi, deneyimini online bir forumda paylaşarak bu pop-up'ların sürüş sırasında dikkat dağıtıcı olduğunu belirtirken, Stellantis adına konuşan "JeepCares" temsilcisi bu reklamların SiriusXM ile yapılan sözleşmenin bir parçası olduğunu ve kullanıcıların sadece "X" tuşuna basarak reklamı kapatabileceğini savundu.

Şirketin bahaneleri kendince yerli yerinde. Şu anda reklamları azaltmak üzere çalışmalar yaptıklarını söyleseler de müşterilerin güveni bir defa sarsıldı bile.

"Reklam Engelleyici Mi Arayalım?"

Stellantis'in bu hamlesi, aslında otomotiv sektöründeki daha büyük bir sorunun bir parçası. Son yıllarda otomobil üreticileri, abonelik tabanlı özelliklere giderek daha fazla yönelmeye başladı.

Örneğin BMW, ısıtmalı koltuklar için ekstra ücret talep ederek büyük tepki çekti, Mercedes ise daha yüksek performans sunan yazılım kilitlerini yalnızca abonelikle açılabilir hale getirdi. Şimdi de Stellantis, bilgi-eğlence ekranlarını reklama açarak bu tartışmalı trende katılmış oldu.

Tüketiciler ise bu durumdan fazlasıyla rahatsız—bu da istatistiklere yansıyor. 2024'te yeni bir aracın ortalama fiyatı 48.700 dolar seviyesindeyken, müşteriler premium fiyat ödedikleri araçlarda reklam görmek yerine kusursuz bir deneyim bekliyor.

Tehlike Çanları Çalıyor: Müşterileri Bir Bir Gidiyor

Jeep'in Kuzey Amerika'daki satışları zaten kalite kontrol sorunları ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle düşüşteyken, şirketin böyle riskli bir hamle yapması kesinlikle akıl almaz.

Eğer otomobil üreticileri kullanıcı deneyimini ikinci plana atarak daha fazla kâr etmeye odaklanmaya devam ederse, yakın gelecekte tüketicilerin gerçekten kendilerini dinleyen ve reklamsız, özgür bir sürüş deneyimi sunan markalara yönelmesi kaçınılmaz olacak. Çünkü kimse 50 bin dolar verip aldığı lüks bir aracı reklam izlemek için satın almıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Trafiğin ortasında reklam çıkması sizce olacak iş mi? Yorumlarda buluşalım.