20 Yıllık Renault Clio Bile Tesla Model 3'ü Solladı... Satın Alanlar Tepkili

Bir elektrikli arabaya sahip olma hayali aniden bir kabusa dönüşebiliyor. Elektrikli otomobil piyasasının en "baba" isimlerinden Tesla, muhtemelen bu kulvarda bir araç almak isteyenlerin aklına gelen seçenekler arasında. Bütçesi olan için ilk sıralarda kolaylıkla yerini alıyor desek yeridir. Peki parasına değiyor mu?

Kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda Tesla Model 3'ün sürücüleri nasıl mağdur ettiğini gelin hep beraber inceleyelim.

En Yaygın Özellikler Çalışmıyor

Uzun araştırmalar sonucunda Ekim 2024'de Tesla Model 3 almaya karar veren bir kullanıcı; çevresindeki insanların tavsiyelerine ve internetteki araştırmalarına da dayanarak Tesla Model 3 satın almakta karar kıldı.

Özellikle Tesla'nın şarj ağı ve 100 km'de sadece 12.5 kW gibi düşük enerji tüketimi cezbediciydi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Müşteri aracı satın aldığı andan itibaren sorunlar ardı arkasını göremeden geldi.

Tesla Model 3'ün GPS navigasyonu, otopilot ve yazılım güncellemeleri gibi temel özellikleri çalışmıyordu. Sürücü bu sorunların 2024'ün son çeyreğinde üretilen Tesla Model 3'lerde kronik bir sorun olduğunu sonradan öğrendi.

Düşük enerji tüketimi sebebiyle bu modeli almakta karar kılan sürücü, aracı teslim aldıktan iki hafta sonra, günlük %8 pil kaybı yaşamaya başladığını belirtti ki bu, araçla ilgili diğer sorunların yanında bardağı taşıran son damla oldu.

Tesla Müşteri Hizmetleri Kabusu

Tesla, pil kaybı hariç araçtaki tüm kusurları kabul ettiyse de aracı geri almadı. Bu süreçte herhangi bir tazminat veya geçici çözüm sunulmadığı gibi kullanıcıya tek çözüm olarak mucizevi bir yedek parçanın gelmesini beklemesi gerektiğini bildirdiler.

Tutumları büyük bir hayal kırıklığıydı; zira binlerce müşteri aynı sorundan muzdarip olmasına rağmen şirket halen bu durumu hafife alıyordu. Tüm bunlar bir yana, araçtaki BS fren sistemi ve süspansiyonla ilgili sorunlar, sürüş güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor olmasına rağmen Tesla kanadından somut bir çözüm sunulmuyordu.

Tesla Model 3 vs. 20 Yıllık Renault Clio

Müşteri olanlardan sonra 20 yıllık emektar Clio'sunu "yeni" kokusu üstünde olan Tesla Model 3 ile karşılaştırmadan edemedi. Ortaya çıkan tablo akıllara zarar:

Özellik Renault Clio DCI 1.5 Tesla Model 3 (Analog) Kameralar Hayır Hayır Yazılım Güncellemeleri Hayır Hayır Otopilot Hayır Hayır Otomatik Silecekler Hayır Hayır Spotify Evet (harici) Evet (10 saniye) Fiyat 6.600 EUR 35.970 EUR

Tabloda görebileceğimiz gibi 20 yıllık bir Clio ile "Analog" sınıfına sokabileceğimiz Tesla arasındaki şu anlık tek fark absürd bir fiyat. Tesla'nın sunduğu özellikler, aracın temel parçaları haline gelmiş durumda. Bu özelliklerin çalışmaması sadece bir konfor meselesi değil, aynı zamanda güvenlik sorunu.

Aracın en büyük sorunlarından biri de günlük %8 pil kaybı yaşanması. Bu, aracı her 12 günde bir tamamen şarj etmek gerektiğini gösterir. Tesla, bu sorunun nedenini açıklamak bir yana, sorunu görmezden geldi. Müşteri pil durumunun ekran görüntüsünü her gün servise yollamasına rağmen yanıt alamadı.

Aracın teknik sorunları bir yana, şirketin iletişimsizliği ve sorumluluk almaktan kaçınması hiç şüphesiz şirkete olan güven kaybını tetikliyor. Tesla'nın bu sorunlara karşı tutumu, müşteri memnuniyeti ve güvenliği konusunda ciddi endişelere sebep oluyor.

Siz ne dersiniz? Tesla'nın buradaki tutumu doğru mu? Elektrikli araç alırken Tesla markasını listemizin en sonlarına mı itmeliyiz? Yorumlarda buluşalım.