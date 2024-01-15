2023 Yılı Otomobilde Üretim ve İhracat Verileri Açıklandı!
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılında Türkiye'de otomobil üretim ve ihracat istatistiklerini açıkladı. İşte detaylar!
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Türkiye otomotiv endüstrisinin 2023 yılı üretim ve ihracat istatistiklerini açıkladı.
Bir önceki yıla kıyasla toplam üretimde %9'luk bir artış yaşanarak 1.468.393 adet üretim gerçekleşti. Özellikle otomobil üretimi %18 artışla 952.667 adede yükselirken, traktör ve ticari araç ihracatı azaldı.
Ticari araç üretimi %5 oranında düşerken, hafif kamyonlarda %7'lik bir düşüş yaşandı. Ağır ticari grup üretiminde ise %16 oranında artış görüldü.
Otomobil Üretiminde %9 Artış Yaşandı
İhracat cephesinde, otomobil ihracatında %16 artış ve ticari araç ihracatında %11 düşüşle birlikte toplamda %5 artış kaydedildi. Traktör ihracatı ise %8 oranında azalarak 16.752 adet olarak gerçekleşti.
Toplam otomotiv endüstrisi ihracatı %55 oranında artarak 1.283.952 adede ulaşırken, otomobil pazarı %63 oranında artış gösterdi. Ticari araç pazarı toplamda %35 büyüme yaşarken, ağır kamyonda %17 ve hafif kamyonda %39 büyüme görüldü.
Ocak-Aralık döneminde yerli otomobiller araç satışlarının %32'sini temsil ederken, hafif ticari pazarındaki yerli otomobil payı 2022'nin aynı dönemine kıyasla %49'a ulaştı.
Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı!
Türkiye'de Aralık 2023 tarihinde en çok satan otomobil markaları açıklandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ayrıca geçtiğimiz ay gerçekleşen araba satışlarına yönelik bazı istatistiki bilgiler içeriyor.
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