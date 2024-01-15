2023 Yılı Otomobilde Üretim ve İhracat Verileri Açıklandı!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Türkiye otomotiv endüstrisinin 2023 yılı üretim ve ihracat istatistiklerini açıkladı.

Bir önceki yıla kıyasla toplam üretimde %9'luk bir artış yaşanarak 1.468.393 adet üretim gerçekleşti. Özellikle otomobil üretimi %18 artışla 952.667 adede yükselirken, traktör ve ticari araç ihracatı azaldı.

Ticari araç üretimi %5 oranında düşerken, hafif kamyonlarda %7'lik bir düşüş yaşandı. Ağır ticari grup üretiminde ise %16 oranında artış görüldü.

Otomobil Üretiminde %9 Artış Yaşandı

İhracat cephesinde, otomobil ihracatında %16 artış ve ticari araç ihracatında %11 düşüşle birlikte toplamda %5 artış kaydedildi. Traktör ihracatı ise %8 oranında azalarak 16.752 adet olarak gerçekleşti.

Toplam otomotiv endüstrisi ihracatı %55 oranında artarak 1.283.952 adede ulaşırken, otomobil pazarı %63 oranında artış gösterdi. Ticari araç pazarı toplamda %35 büyüme yaşarken, ağır kamyonda %17 ve hafif kamyonda %39 büyüme görüldü.

Ocak-Aralık döneminde yerli otomobiller araç satışlarının %32'sini temsil ederken, hafif ticari pazarındaki yerli otomobil payı 2022'nin aynı dönemine kıyasla %49'a ulaştı.

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