Facebook, Ücretsiz Tik Simgesi Veriyor! Hesabı Doğrulamak Yetiyor

Meta, çatısı altındaki sosyal medya platformlarından biri olan Facebook için önemli bir özellik duyurdu. Şirketin Facebook Verified olarak adlandırdığı bu özelli, profilinizi kısa sürede içinde doğrulamanıza olanak sağlıyor. Profilinizi ziyaret edenler ise onaylanmış tiki görüyor.

Facebook'un Yeni Doğrulama Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Facebook Verified için yüzünüzün farklı açılardan kaydedilmesi gerekiyor. Bunun için önce yüzünüz tam olarak görünecek şekilde telefonunuzun ön kamerasıyla kayıt alıyorsunuz. Facebook, kayıt sırasında yüzünüzü farklı açılara çevirmenizi sağlayarak yönlendiriyor. Açı değişimi ise başkalarını taklit etmeyi mümkün kılan deepfake teknolojisine karşı alınan bir önlemden kaynaklanıyor.

Siz yüzünüzün taranmasına izin verdikten sonra yapay zeka hesapta paylaşılan fotoğraflar ile taranan yüzü karşılaştırıyor. Burada eğer bir uyumsuzluk tespit edilirse doğrulama işlemi tamamlanamıyor. Eğer taranan yüz ile paylaşılmış görseller uyumlu olursa da Meta'nın güvenlik standartlarının karşılanıp karşılanmadığı kontrol ediliyor.

Her şeyiyle sorunsuz bir hesap olduğunun belirlenmesi durumunda doğrulama tamamlanıyor. Birkaç dakika içinde profiliniz onaylanmış hâle geliyor. Böylelikle başkaları profilinizi ziyaret ettiğinde isminizin hemen yanında sadece doğrulanmış hesaplarda bulunan bir tik görüyor. Profilinizin yanı sıra gruplar, Marketplace ve daha birçok bölümde de bu tik gösteriliyor.

Facebook'un Yeni Doğrulama Sistemi Ücretsiz mi?

Aslına bakacak olursanız şu an X'te (eski adıyla Twitter) de bu doğrulama özelliği mevcut. Asıl amaç sizin başkaları tarafından taklit edilmenizin önlenmesi. Gelgelelim, sadece sosyal medya platformunun ücretli abonelik hizmetini kullananlara özel tutuluyor. Facebook ise bu doğrulama özelliğini tamamen ücretsiz sunuyor. Yani tek bir kuruş bile ödemeden hesabınızı doğrulayabiliyorsunuz.

Facebook Neden Yeni Doğrulama Sistemine İhtiyaç Duydu?

Facebook'un bu doğrulama sistemine ihtiyaç duymasının arkasındaki en önemli sebeplerden biri, yapay zekanın son birkaç yıl içinde oldukça gelişmesi. Kötü amaçlı kişiler, bugün bir kişinin aslında yapmadığı şeyleri yapmış gibi gösterebiliyor. Öte yandan gerçekte var olmayan insanların görüntülerini de üretebiliyor.

Facebook da bu tür görsellerle insanların kandırılmaması için bu doğrulama sistemini devreye aldı. Birisi artık profilinize bakarken ya da platformun çeşitli bölümlerinde yer alan paylaşımlarınızı incelerken hesabınızın onaylandığını ve gerçek bir insana ait olduğunu sadece doğrulanmış hesaplara verilen tik simgesine bakarak anlayabiliyor.

Editörün Yorumu

Sosyal medya platformlarında bu tür önemli sistemlerin hayata geçirilmeye başlanması, bana göre son derece önemli bir gelişme. Gerçek ile sahte görselleri ayırt etmenin epey zorlaştığı günümüzde hangi hesabın arkasında gerçek bir insan olduğunu öğrenmek için büyük önem taşıyor. Umuyorum ki diğer sosyal medya platformlarında da yaygınlaşır.