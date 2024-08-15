Otomobilde ÖTV İndirimi Bekleyenlere Kötü Haber Geldi!

Enflasyonla mücadele ve Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda çeşitli adımlar atılırken, bir yandan da emeklilere yönelik bazı ayrıcalıklar tanındı. Ancak vatandaşların satın alma gücündeki zorluklar devam ederken, otomobillere ÖTV indirimi beklentisi de artmaya devam ediyor.

Son dönemde sıkça gündeme gelen "otomobillere ÖTV indirimi" iddialarının otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci tarafından gerçeği yansıtmadığı söylendi. Otomobil satışlarından elde edilen gerçek ÖTV gelirini açıkladı.

Her Şey Düşer ÖTV Düşmez

Otomotiv sektörünü yakından takip eden Emre Özpeynirci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların akıllarındaki sorulara yanıt verdi.

Özpeynirci, emeklilere yönelik ÖTV indirimi haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bu tür iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, doğrudan yetkililerden aldığı bilgiyle bu iddiaların doğru olmadığını teyit etti.

Emre Özpeynirci, konuyla ilgili bir diğer paylaşımında ise ÖTV'den elde edilen gelirleri açıkladı. Özpeynirci'nin konuyla ilgili paylaşımındaki ifadeler aşağıda yer alıyor:

Temmuz ayında otomotiv pazarı %17,21 düşerken, devletin otomotivden tahsil ettiği ÖTV geliri %7,08 artışla 49 milyar TL'ye ulaştı. Bu yılın aylık bazda en yüksek ÖTV tahsilatı gerçekleşti.

Ocak-Temmuzda yani ilk 7 ayda ise otomotiv pazarı %0,28 düşerken, ÖTV geliri %30,69 artışla 274,1 milyar TL'ye ulaştı.

Böylece yıl sonu bütçe hedefinin %55,1'i 7 ay sonunda tahsil edilmiş oldu.

2023 yılı temmuz ayında tüm vergi gelirleri içinde otomotivden alınan ÖTV’nin payı %10,15 iken 2024 yılında bu pay %8'e indi. Geçen sene 7 ay sonunda %10,22 olan pay ise bu yıl %7,17'e kadar geriledi (Sebebi vergi gelirlerinde yaşanan artış).

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin açıklamalarıyla, otomobillere ÖTV indirimi beklentisi taşıyan vatandaşlara az da olsa netlik verildi.