Elektrikli Otomobillere ÖTV İndirimi Geliyor

Avrupa'da ve Amerika'da uzun süredir elektrikli otomobiller için teşvik ve vergi indirimi gibi imkanlar sağlayan yasaların bir benzerinin Türkiye'de de uygulanması bekleniyordu. Geride bıraktığımız günlerde elektrikli otomobillerde ÖTV indiriminin içeren düzenlemelerde son aşamalara gelindi. Ciddi ÖTV indirimleri bekleniyor.

Yaşanan bu gelişmeler elbette yerli otomobil TOGG için büyük avantaj sağlayacak. Yakın zamanda ilk modellerinin ortaya çıkması beklenen TOGG'un %90'ı bitti. TOGG'un çıkışından önce elektrikli otomobiller için vergi indiriminin getirilmesiyle yerli otomobile arzın artırılması hedefleniyor.

Büyük Vergi İndirimleri Kapıda

Elektrikli otomobillere yönelik yapılan düzenlemelere göre otomobilin güç kapasitesine bağlı olarak ÖTV oranı da değişiyor. Motor gücü 85 kW'ın altında kalan modeller %10, 85-120 kW arasında güç üreten modeller ise %25 ile vergilendiriliyor. 120 kW üstü otomobillerin vergi oranı %60'ı buluyor.

Mecliste yapılan çalışmalar neticesinde son yıllarda yeniden artış gösteren bu vergi oranlarının düşürülmesi bekleniyor. Özellikle 120 kW üstü otomobillerde vergi oranının %60'tan %10 seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor. Motor gücü bakımından bu dilime giren Hyundai Kona Electric ve Renault Zoe gibi araçlarda kayda değer fiyat gerilemeleri yaşanabilir.

Şu an 160 kW üstü güç kapasitesi veya vergiler hariç 700 bin TL'lik sınırın üstünde olan araçlar direkt olarak %60 üzerinden vergilendiriliyor. Yaşanacak ÖTV indirimleriyle birlikte bu vergi seviyesi %40 dolaylarına kadar düşebilir.

Şu an kanunun ne zaman yürürlülüğe gireceği hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Fakat yakın zamanda resmi adımların ve açıklamaların da yapılması bekleniyor. Elektrikli otomobiller için ÖTV indirimi ve olası teşvik imkanları hiç uzakta değil!