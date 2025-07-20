Otomobillerde ÖTV Düzenlemesi Yasalaştı: İşte Yeni Oranlar!

Bir süredir ülke gündeminde olan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ekonomiye yönelik önemli değişiklikler içeren yeni kanun teklifi kapsamında otomobillere yönelik ÖTV oranlarında da değişikliğe gidildi.

Bu yeni yasayla birlikte, araçlardaki ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişirken, ÖTV kararlarına yönelik Cumhurbaşkanı yetkilerinde düzenlemeye gidildi. İşte otomobillerde yeni ÖTV oranları...

Yeni ÖTV Oranları Yüzde 80 ile 220 Arasında Değişiyor

Yasaya göre, fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişiklikler yapılacak.

Bu kapsamda, araçların motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre uygulanacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında farklılık gösterecek. Kamyonet cinsi araçlardan, azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ise ÖTV oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

Peki, ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? Yeni düzenleme ile birlikte ÖTV Kanunu’nun 2 sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller, kamyonlar, kamyonetler, arazi taşıtları ve motosikletler için bazı kurumlara ÖTV muafiyeti tanınacak.

Yeni kanun kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yalnızca savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yapılacak ilk alımlar ÖTV’den muaf tutulacak. Yerli üretimi bulunmayan hafif ticari araçlar da bu muafiyet kapsamına alınabilecek.

Yasa kapsamında, Cumhurbaşkanı'na önemli yeni yetkiler de verildi. Cumhurbaşkanı, ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisine sahip olacak. Ayrıca, motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesine göre farklı vergi oranları belirleyebilecek.

Otomobillerde ÖTV Oranı - 2025

Kanun teklifi kapsamında herhangi bir muafiyete tabi olmayan araçlar için yeni ÖTV oranları şu şekilde:

Motor Silindir Hacmi 1600 cm³'ü Geçmeyenler

Özel tüketim vergisi matrahı 600.000 TL'yi aşmayanlar: %80

Özel tüketim vergisi matrahı 600.000 TL'yi aşıp, 700.000 TL'yi aşmayanlar: %80

Özel tüketim vergisi matrahı 700.000 TL'yi aşıp, 800.000 TL'yi aşmayanlar: %80

Özel tüketim vergisi matrahı 800.000 TL'yi aşıp, 1.000.000 TL'yi aşmayanlar: %80

Diğerleri: %80

Motor Silindir Hacmi 1600 cm³'ü Geçen Fakat 2000 cm³'ü Geçmeyenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler: Özel tüketim vergisi matrahı 600.000 TL'yi aşmayanlar: %80 Özel tüketim vergisi matrahı 600.000 TL'yi aşıp, 1.000.000 TL'yi aşmayanlar: %80 Diğerleri: %80

Diğerleri: Özel tüketim vergisi matrahı 1.000.000 TL'yi aşmayanlar: %150 Diğerleri: %150



Motor Silindir Hacmi 2000 cm³'ü Geçenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler: %150

Özel tüketim vergisi matrahı 1.000.000 TL'yi aşmayanlar: %150

Diğerleri: %220

Peki siz yeni ÖTV oranları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...