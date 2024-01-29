Tüm Otomobillere Kara Kutu Zorunluluğu Geliyor: Tarih Verildi!

Halk arasında kara kutu olarak bilinen uçuş kayıt cihazları 1960'ların sonlarında önde gelen havacılık ülkeleri tarafından zorunlu hâle getirilmişti. Alınan yeni bir kararla birlikte bu yılın ilerleyen günlerinde benzer bir cihaz Avrupa Birliği'nde satılan tüm yeni otomobillerde zorunlu hâle gelecek.

Bahsi geçen kara kutular esasında adlarına rağmen siyah değiller, üstelik bir kazadan sonra bulunmalarını kolaylaştırmak için genellikle parlak turuncu renge sahipler..

Temmuz 2024'ten itibaren Avrupa Birliği'nde yeni tescil edilen tüm otomobillerde standart bir özellik olarak "Olay Veri Kaydedicisi" (EDR) bulunacak. Bu zorunluluk, sürücü koltuğuna ek olarak sekiz yolcu koltuğu barındırabilen M1 sınıfına giren tüm otomobiller için geçerli olacak.

Ayrıca 3,500 kilogramı aşmayan kamyonet ve kamyonlar da dâhil olmak üzere N1 sınıfı olarak sınıflandırılan ticari araçlar da EDR'ye sahip olmak zorunda olacak.

Olay Veri Kaydedicisi (EDR) Ne İşe Yarar?

Kazaların, kazaya karışan kişiler için mali sonuçları vardır ve genellikle kimin hatalı olduğunu belirlemek zordur. Bir EDR, EDR'de depolanan verileri analiz ederek yetkililerin tam olarak ne olduğunu anlamalarına yardımcı olacak.

Cihaz belirli parametreleri kazadan beş saniye öncesini ve 0,3 saniye sonrasını kapsayacak şekilde kaydedecek.

Olay Veri Kaydedicisi (EDR) Hangi Verileri Kaydedecek?

Olay veri kaydedicisi (EDR), hız, frenleme, aracın yoldaki konumu ve eğimi ve yerleşik güvenlik sistemlerinin nasıl tepki verdiğini kaydedecek.

Ayrıca bir EDR acil çağrı sisteminin tetiklenip tetiklenmediğini de analiz edecek. EDR'ler bunun yanı sıra aracın markası ve modeliyle birlikte takılı parçalara dair ilgili bilgileri de saklayacak.

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