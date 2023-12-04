Otomotiv Sektöründe Tüm Zamanların Yıllık Rekoru Kırıldı: Peki Zirve Kime Ait?

Kasım ayında satış verileri açıklanan sektörlerden biri de otomobil sektörü oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) kasım ayında otomobil ve hafif ticari araçlarda Ocak-Kasım arasında yıllık bazda %60,8 büyüme gösterdiğini aktardı.

Bu oranla birlikte Türkiye otomotiv pazarı tarihinde bir ilk yaşanarak 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 73 bin 982 satış gerçekleşti. Bu rekor öncesindeki en yüksek satış ise 2016 yılında 983 bin 720 adetle gerçekleşmişti.

Tüm Zamanların En Yüksek Satışı Gerçekleşti

Türkiye'de hem otomobil hem de hafif ticari araç satışında en yüksek rakam görüldü. 2022 yılıyla aynı dönem karşılaştırıldığında satışlarda %60,8 oranında büyüme görüldü. Bu oranla birlkte tüm zamanların rekoru da kırılmış oldu.

Ocak-Kasım arası 11 aylık süreçte otomobil satışları %66,2 arttı ve 840 bin 925 adet satış gerçekleşti. Hafif ticari araçlardaki büyüme ise %43,7 oranı 233 bin 57 adet olarak kayıtlara geçti.

Satışlar segmentlere göre değerlendirildiğinde pazarın %89'u vergi oranı düşük araçlardan oluşuyor. Yine en çok tercih edilen gövde tipi ise SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri de sedan ve hatchback araçlar takip etti.

Togg İlk Sırada Yer Alıyor

Benzinli araçlar 591 bin 53 adet

Dizel otomobiller 121 bin 511 adet

Otogazlı otomobiller 9 bin 247 adet

Hibrit otomobiller 89 bin 12 adet

Elektrikli otomobiller 60 bin 101 adet satıldı.

Tüm markalar kendi arasında rağbet ederken Türkiye'de satış rakımı en yüksek olan araç Togg oldu. Kasımda aylık teslimat rekorunu kuran Togg geçtiğimiz ay 4 bin 401 adet satıldı. Mayıstan bugüne ise 13 bin 572 kullanıcı T10X'ine kavuştu.

Verilere bakıldığı zaman Togg 11 aylık süreçte elektrikli otomobil satışlarında zirveye yerleşti. Togg'u takip eden marka ise Tesla oldu. 11 bin 600 adet satılan Tesla'nın verileri kamuoyuna yapılan açıklamalar üzerinden tahmini olarak belirtildi.