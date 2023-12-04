Otomotiv Sektöründe Tüm Zamanların Yıllık Rekoru Kırıldı: Peki Zirve Kime Ait?
Türkiye otomotiv pazarı tarihinde yıllık rekor kırıldı. Peki en çok hangi firma satış gerçekleştirdi? Togg listede var mı? İşte detaylar!
Kasım ayında satış verileri açıklanan sektörlerden biri de otomobil sektörü oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) kasım ayında otomobil ve hafif ticari araçlarda Ocak-Kasım arasında yıllık bazda %60,8 büyüme gösterdiğini aktardı.
Bu oranla birlikte Türkiye otomotiv pazarı tarihinde bir ilk yaşanarak 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 73 bin 982 satış gerçekleşti. Bu rekor öncesindeki en yüksek satış ise 2016 yılında 983 bin 720 adetle gerçekleşmişti.
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Tüm Zamanların En Yüksek Satışı Gerçekleşti
Türkiye'de hem otomobil hem de hafif ticari araç satışında en yüksek rakam görüldü. 2022 yılıyla aynı dönem karşılaştırıldığında satışlarda %60,8 oranında büyüme görüldü. Bu oranla birlkte tüm zamanların rekoru da kırılmış oldu.
Ocak-Kasım arası 11 aylık süreçte otomobil satışları %66,2 arttı ve 840 bin 925 adet satış gerçekleşti. Hafif ticari araçlardaki büyüme ise %43,7 oranı 233 bin 57 adet olarak kayıtlara geçti.
Satışlar segmentlere göre değerlendirildiğinde pazarın %89'u vergi oranı düşük araçlardan oluşuyor. Yine en çok tercih edilen gövde tipi ise SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri de sedan ve hatchback araçlar takip etti.
Togg İlk Sırada Yer Alıyor
- Benzinli araçlar 591 bin 53 adet
- Dizel otomobiller 121 bin 511 adet
- Otogazlı otomobiller 9 bin 247 adet
- Hibrit otomobiller 89 bin 12 adet
- Elektrikli otomobiller 60 bin 101 adet satıldı.
Sıfır Araba Fiyatları - Kasım 2023
Kasım ayında sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir yazı hazırladık. Hazırladığımız yazıda Togg, Fiat, Volkswagen, Dacia, Mercedens-Benz, Citroen, Nissan, Peugeot, Renault, Ford, Hyundai ve Kia dahil olmak üzere çeşitli markaların otomobilleri bulunuyor.
Tüm markalar kendi arasında rağbet ederken Türkiye'de satış rakımı en yüksek olan araç Togg oldu. Kasımda aylık teslimat rekorunu kuran Togg geçtiğimiz ay 4 bin 401 adet satıldı. Mayıstan bugüne ise 13 bin 572 kullanıcı T10X'ine kavuştu.
Verilere bakıldığı zaman Togg 11 aylık süreçte elektrikli otomobil satışlarında zirveye yerleşti. Togg'u takip eden marka ise Tesla oldu. 11 bin 600 adet satılan Tesla'nın verileri kamuoyuna yapılan açıklamalar üzerinden tahmini olarak belirtildi.
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