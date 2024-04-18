Otonom Araçlar Trafikte Tehlike Saçıyor: Kullanımı Yasaklanabilir mi?

Özellikle Tesla'nın çıkmasıyla beraber sürücü yardımcı özellikli araçlar çok popülerleşti. Sürücü yardımcı özellikli araçlar, herhangi bir insan müdahalesi olmadan kendi kendine gidebiliyor.

Fakat Senatörler, federal hükümetin tamamen otonom araçlar ile Tesla Otomatik Pilot gibi sürücü yardımcı özellikler tarafından oluşturulan tehlikeleri ciddiye almadığını iddia ediyor.

Bu sebeple, otonom araçlar ve Tesla'nın Otomatik Pilot gibi gelişmiş sürücü yardımcı sistemlerinin daha fazla denetlenmesini talep ediliyor. Son zamanlarda çoğalan otomatik araçların ABD'deki trafik güvenliğini kötüleştirme riski taşıdığı savunuluyor.

Otonom Araçlara Sınırlama Getirilecek

Otomobil üreticileri ve teknoloji şirketleri, teknolojinin daha güvenli sokaklara yol açabileceğini söylüyor. Ancak son dönemde otonom araçların dahil olduğu birçok istenmeyen olay yaşandı. Gelişmiş sürücü yardımcı sistemlerle donatılmış araçlarda yüzlerce kaza ve düzinelerce ölüm gerçekleşti.

Connecticut Senatörü Richard Blumenthal ve Massachusetts Senatörü Ed Markey, bu konu hakkında şunları söyledi:

"Otonom araçların yol güvenliği krizini hızlandırmalarına izin veremeyiz. Amerikan Ulusal Karayolları Trafik Emniyeti İdaresi sert bir şekilde kontrolü ele almalı ve sürücüleri güvenliği önceliklendirmeye yönlendirmelidir."

Senatörler, belirli yollarda bazı sürücü yardımcı özellikli araçların kullanılmasını yasaklamak için Amerikan Ulusal Karayolları Trafik Emniyeti İdaresi'ni uyarıyor. Ek olarak 2021'den bu yana tüm otomobil üreticileri ve teknoloji şirketlerinin otonom araçların kaza raporlarını sunması gerektiği vurgulanıyor.