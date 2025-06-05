Resmi Gazete'de Yayınlandı: Otoyol ve Köprü Ücretleri Otomatik Zamlanacak!

Otoyol ve köprü ücretlerine yapılacak zam oranları pek çok tüketici tarafından merak ediliyordu. Zira şehirler arası yolculuklarda hem yakıt hem de zamandan tasarruf imkanı sunan ücretli otoyol ve köprüler sayesinde pek çok tüketici konforlu yolculuk yapma şansı ediniyor. Ancak bahsi geçen yapılara gelecek olan zamlarda bir hayli korkutuyor. Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte zam oranlarının otomatik olarak yansıtılacağı bildirildi. İşte detaylar...

Otoyol ve Köprü Ücretleri Artık Otomatik Zamlanacak!

Türkiye'de otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Ocak 2026'dan itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçiş ücretleri her yıl otomatik olarak artırılacak. Yeni düzenlemeye göre, geçiş ücretleri her yılbaşında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar artırılacak.

Bu sistemle birlikte ücret artışları önceden belirlenmiş bir orana bağlanarak sürücüler için daha öngörülebilir hale gelecek. Ücret artışları sonrasında oluşacak küsuratlı tutarlar ise en yakın 1 TL veya katına yuvarlanacak. Bu uygulama ödeme işlemlerinin daha pratik hale getirilmesini amaçlıyor. Yani örnek vermek gerekirse yüzde X miktarda yapılan zam zonrası 14.46 TL olan ücret 14.00 TL olarak uygulanacak.

Ancak bu düzenleme yalnızca KGM'nin sorumluluğundaki otoyol ve köprüleri kapsıyor. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen özel otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretleri mevcut uygulamalara göre belirlenmeye devam edecek. Zira bahsi geçen otoyol ve köprü işletmeleri KGM'ye değil özel otoyol işletmeleri firmalarına bağlı şekilde faaliyetlerini yürütmektedir.

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