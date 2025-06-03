Togg Bayram Heyecanını Resmen Başlattı: Uygun Fiyatlı Şarj Fırsatı ve Özel Hediyeler Kullanıcıları Bekliyor!

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili T10X’i piyasaya sürdüğü günden bu yana, her bayram ve özel günde kullanıcılarına özel kampanyalar ve hediyeler sunmayı gelenek haline getiren Togg, yaklaşan Kurban Bayramı için de yeni sürprizlerini duyurdu. Bayrama özel yeni bir kampanya hazırlayan şirket, bu bayramda da kullanıcılarına hediye şarj bakiyesi sunarken, pakete bu kez özel bir sürpriz daha ekledi.

Yapılan duyuruya göre kampanya kapsamında 1.000 TL karşılığında, değeri toplamda 2.800 TL’ye ulaşan özel bir paket sunuluyor. Bu paketin içinde hem 2.000 TL’lik Trugo şarj bakiyesi hem de şık bir T10X tişörtü bulunuyor.

Togg'dan 2000 TL'lik Trugo Şarj Bakiyesi ve Özel T10X Tişörtü Kampanyası

Aktarılanlara göre Trumore kullanıcıları, markanın mobil uygulaması üzerinden 1000 TL'lik Bayram Şarj Paketi isimli kampanya fırsatına erişebilecek. Bu özel paketi satın alan sürücüler, hem 15 Haziran tarihine kadar kullanabileceği 2.000 TL’lik şarj bakiyesi hem de özel bir T10X tişörtü kazanacak.

Tişört hediyesinden yararlanmak için kampanya paketine ek olarak, mağazadaki **Koleksiyon** sekmesinden bir adet T10X tişörtü seçilmesi gerekiyor. 7 farklı renk alternatifiyle sunulan tişörtlerden en beğendiğinizi tercih edebiliyorsunuz.

Bayram Şarj Paketi isimli kampanyaya ulaşmak için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde:

1. Trumore uygulamasına T10X’inizin kayıtlı olduğu hesapla giriş yapın.

2. Uygulama içindeki “Mağaza” bölümüne gidin.

3. “Dijital Ürünler” sekmesinden Bayram Şarj Paketi’ni sepete ekleyin.

4. Koleksiyon kısmından bir adet T10X tişörtü seçerek sepetinize dahil edin.

5. Alışverişinizi tamamlayarak ödemenizi gerçekleştirin.

Söz konusu kampanyanın, yalnızca Trumore uygulamasında "Akıllı Cihazım" kaydı olan kullanıcılar için geçerli olduğunu belirtelim. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin "9 Haziran 2025 saat 23:59"'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Peki siz Togg'un Kurban Bayramı'na öze kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...