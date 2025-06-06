Black Myth: Wukong'un Xbox Çıkış Tarihi Belli Oldu - Oyuncular Birbirine Girdi

2024'ün en dikkat çeken oyunlarından Çin yapımı aksiyon-RPG oyunu Black Myth: Wukong, uzun bir bekleyişin ardından Xbox'a geliyor. Geliştirici Game Science'ın açıklamasına göre, oyunun Xbox Series S ve X versiyonu çok yakında çıkacak. İşte detaylar!

Black Myth: Wukong, 20 Haziran'da Xbox Series S ve X'e için Çıkacak

Black Myth: Wukong'un geliştiricisi Game Science müjdeyi verdi. Buna göre oyun, bir yıllık gecikmenin ardından 20 Ağustos'ta Xbox Series S ve X için çıkacak. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte PlayStation 5 ve PC için çıkış yapan oyun bu defa tam bir yıl aradan sonra Xbox oyuncularıyla buluşacak. Ancak bu durum bazı şüpheleri de beraberinde getiriyor.

Black Myth: Wukong'un PlayStation 5 ve PC'ye çıkarken Xbox'ta olmayışı oyuncuları hayal kırıklığına uğratmış kimse bu duruma anlam verememişti. Tam bu noktada ise suç Xbox Series S'e atıldı ve konsolun donanım sınırlamalarının geliştiricilerin işini zorlaştırdığı ve oyunun bundan dolayı Xbox'a çıkmayacağı iddia edilmişti.

Her ne kadar bu gerekçe ilk etapta herkesi ikna etmeyi başarsa da farklı iddiaların ortaya çıkması uzun sürmedi. Bazı kaynaklar, gecikmenin asıl nedeninin Game Science ile PlayStation arasındaki özel bir anlaşmadan kaynaklandığını iddia etti. Buna göre oyun, konsol tarafında bir yıllığına PlayStation'a özel olacaktı.

Ancak Microsoft, Sony ve Game Science cephesinden bu konuda bir açıklama gelmedi ve teknik kısıtlamalar kaynaklı gecikme teorisi yaygın şekilde inanılır hale geldi. Şimdi ise oyunun tam olarak bir yıl sonra 20 Ağustos'ta Xbox'a gelmesi gizli anlaşmayla ilgili komplo teorilerini güçlendirdi.

Ancak siz de bu komplo teorilerine kapılmadan belirtelim ortada çok basit bir açıklama daha var. Bu tarih, maymun kral Wukong'un doğum günü olarak kutlandığı gün. Game Science her yıl bu tarihte oyundan fragmanlar yayınlıyor ve sadece anlamlı olması için bu tarihi seçmiş olabilirler. Yine de tartışmalar bitecek gibi durmuyor.

Black Myth: Wukong'un Xbox mağazasındaki sayfası henüz resmi olarak açılmadı. Bu nedenle oyunun Türkiye fiyatına dair elimizde bir bilgi yok. Oyunun Epic Games fiyatı 1.499 TL, PlayStation fiyatı ise 2.499 TL. Muhtemelen benzer şekilde Black Myth: Wukong'un Xbox fiyatı da 2.499 TL olacaktır.